O zagueiro James Hill, do Bournemouth, foi convocado pela primeira vez para a seleção inglesa principal. A decisão tomada pelo técnico Thomas Tuchel ocorre antes do compromisso diante da seleção croata, no Estádio de Wembley, válido pela Nations League, na próxima quinta-feira, 12.

Por que James Hill foi convocado por Thomas Tuchel?

A chegada de Hill serve como cobertura imediata para a situação de Ezri Konsa. O zagueiro do Arsenal não atuará no duelo contra os croatas para cumprir um cronograma individual de condicionamento físico.

Apesar de vetado da partida em Londres, Konsa permanece integrado à delegação e deve retomar os treinos com o restante do elenco antes do embarque para Madri, onde a Inglaterra enfrenta a seleção espanhola. O confronto acontece no próximo domingo, 15, às 16h45 (de Brasília).

Mudanças na linha de zaga da seleção inglesa

A convocação de Hill representa a segunda alteração forçada na retaguarda da equipe nacional nesta Data Fifa. No início do período de treinamentos, Marc Guéhi foi desconvocado por lesão, abrindo espaço para a chamada de Dan Burn, do Newcastle.

Com os desfalques no setor, Tuchel conta com alternativas como Hill, Burn, Jarrad Branthwaite e Jarell Quansah para compor o miolo de zaga da equipe.

Regularidade de Hill no Bournemouth

Aos 24 anos, Hill mantém sequência positiva no Bournemouth e disputou as partidas de sua equipe na atual temporada, dividindo atenções entre a Premier League e a Liga Europa. O defensor, que já registrava passagens pelas seleções de base sub-20 e sub-21, busca agora sua estreia em campo com a equipe principal.