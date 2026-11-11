Às vésperas do confronto diante da Espanha pela Nations League, que acontece nesta quinta-feira, 12, o técnico da Tchéquia, Santi Denia, projetou a partida e destacou o crescimento da seleção. Durante entrevista coletiva, o treinador reforçou as pretensões de sua equipe.

“Estamos crescendo e conhecendo novos jogadores. Nosso objetivo é nos classificarmos para o Campeonato Europeu. Queremos vencer essas duas partidas porque terminar em terceiro lugar pode mudar nossas vidas. Nos concentramos na primeira partida. Estamos crescendo, mas com ideias claras”, destacou Denia em entrevista coletiva.

Qual é o plano tático contra a seleção espanhola?

O comandante também avaliou o peso dos desfalques da equipe rival, mas ressaltou que a estrutura tática do adversário permanece consistente. Denia frisou que o foco principal não deve estar em embates individuais, mas sim na coordenação defensiva e ofensiva de todo o time.

“Não é uma boa notícia. Queríamos que Lamine estivesse lá, mas não podemos controlar isso. As pessoas pagam ingresso para ver o Lamine. Vamos ver qual time a Espanha vai escalar e qual time nós podemos escalar. Não temos nenhum jogador lesionado, e isso é importante”, iniciou Denia.

“Isso não muda nada para nós. A estrutura da Espanha é a mesma. Para se defender do Lamine, você precisa de ajuda, mas sempre tem que fazer isso como um time. Defender e atacar como um time. Não pedimos aos jogadores para se envolverem em duelos individuais. Temos que jogar a partida perfeita. Bolas paradas, fase defensiva, fase de pressão, bloco baixo. Nosso trabalho é fazer os jogadores acreditarem que isso é possível”, complementou.

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Como o treinador vê o reencontro com o país natal?

Ao abordar o fato de enfrentar a equipe de seu país de origem, o treinador espanhol tratou a ocasião com naturalidade e projetou o duelo com confiança.

“É a segunda vez. Nunca me aconteceu antes. A gente conhece todo mundo, é bom ver todos, mas quando o jogo começa, a gente esquece tudo. Depois que eles jogarem contra a gente, espero que continuem ganhando, mas nós vamos ter que quebrar essa sequência, me desculpem”, afirmou Denia.