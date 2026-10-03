A Escócia conquistou sua primeira vitória na Uefa Nations League 2026/27 ao derrotar a Macedônia do Norte por 2 a 0 na tarde deste sábado, 3. Em partida válida pela terceira rodada do Grupo A da Liga B, disputada na Nacional Arena Todor Proeski, em Skopje, os visitantes construíram o placar com gols de Kieron Bowie e John McGinn. O resultado reflete a superioridade ofensiva escocesa e agrava a situação dos donos da casa, que amargam a terceira derrota consecutiva no torneio.

Vantagem rápida e volume ofensivo

A equipe comandada pelo técnico Sébastien Pocognoli não demorou a impor ritmo. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, Billy Gilmour deu a assistência para Kieron Bowie abrir o placar para a Escócia. Embora a Macedônia do Norte, sob o comando de G. Sedloski, tenha terminado o jogo com maior posse de bola (56% contra 44%), a produção ofensiva foi amplamente dominada pelos visitantes. A Escócia registrou 25 finalizações totais, sendo 10 no alvo, enquanto os donos da casa tentaram nove arremates, mas nenhum na direção do gol defendido por A. Gunn.

O primeiro tempo também foi marcado pelo alto número de faltas e advertências para a seleção mandante. Jani Atanasov, Gjorge Dzhekov e Mario Mladenovski receberam cartões amarelos antes do intervalo, refletindo a dificuldade da Macedônia do Norte em conter as investidas adversárias.

Intervenções do VAR e pênalti decisivo

Na volta para a segunda etapa, a tecnologia passou a ser protagonista. Aos seis minutos do segundo tempo, a arbitragem de vídeo interveio para anular um pênalti inicialmente marcado a favor da Escócia. No entanto, aos 18 minutos, uma nova revisão do VAR confirmou uma penalidade para os visitantes. Na cobrança, aos 24 minutos, John McGinn converteu e ampliou a vantagem no placar.

Publicidade Espaço reservado para anúncio

Expulsão na reta final e situação na tabela

Com o 2 a 0 no marcador, a Escócia administrou o resultado, mesmo sofrendo um revés nos minutos finais. Aos 38 minutos do segundo tempo, Scott Mckenna recebeu cartão vermelho direto, deixando os visitantes com um jogador a menos. Ainda assim, a Macedônia do Norte não conseguiu aproveitar a superioridade numérica para descontar, encerrando a partida com cinco cartões amarelos no total, contra um amarelo e um vermelho dos escoceses.

Com o triunfo, a Escócia, que vinha de um empate e uma derrota e ocupava a terceira posição da chave, chega a quatro pontos em três jogos. Já a Macedônia do Norte, que era a quarta colocada, segue sem pontuar na competição. As duas seleções voltam a campo na próxima terça-feira (06/10) pela Nations League: a Escócia recebe a Eslovênia, enquanto a Macedônia do Norte encara a Suíça.