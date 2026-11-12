Menos de uma semana após anunciar a sua aposentadoria da seleção de Portugal, o atacante Cristiano Ronaldo revelou publicamente o seu novo grande projeto fora dos gramados: a série dramática de televisão “Day 1s”. O jogador confirmou o início das gravações em Londres através de suas redes sociais, onde compartilhou registros dos bastidores da produção ao lado do cineasta britânico Matthew Vaughn.

A trama da série é ambientada nos bastidores intensos das transferências e contratações do futebol do Reino Unido. O enredo acompanha o agente fictício Stanley Dalton, papel assumido pelo premiado ator britânico Damian Lewis.

O projeto foi idealizado em conjunto com o empresário esportivo Darren Dein e marca a primeira série televisiva desenvolvida pela UR•Marv Studios, produtora independente criada por Cristiano Ronaldo e Vaughn no início de 2025.

Além de exercer a função de produtor executivo por meio de seu selo, Cristiano Ronaldo também terá uma participação especial em frente às câmeras no programa. O elenco reúne outros nomes de destaque dos esportes e do entretenimento, incluindo a lenda do futebol francês Thierry Henry e o rapper britânico Dave, que participa já do episódio inaugural. Informações adicionais a respeito de plataformas de distribuição e datas oficiais de estreia devem ser anunciadas após a conclusão dos trabalhos de filmagem.