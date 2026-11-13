A seleção portuguesa sub-17 venceu Andorra por 4 a 0 nesta sexta-feira, 13, na estreia da classificatória para o Campeonato Europeu da categoria. A partida, disputada na Cidade do Futebol, em Oeiras, ficou marcada pela estreia de Cristiano Ronaldo Jr., filho de Cristiano Ronaldo, pela equipe nacional de base.

Conhecido popularmente como Cristianinho, o atacante de 16 anos que atua na base do Al-Nassr iniciou o confronto entre os reservas. O camisa 18 entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo e quase anotou aos 43, quando cabeceou rente à trave após bola levantada pelo setor esquerdo.

Como foi a goleada sobre Andorra

A equipe da casa ditou o ritmo desde o primeiro tempo. Diego Farinha abriu o placar aos 20 minutos em cobrança de falta direta. Na etapa complementar, os portugueses definiram o marcador com gol de pênalti de Kauã Miranda, um tento de Rafael Cabral e o segundo de Farinha no duelo, fechando o placar por 4 a 0.

O confronto válido pelo Grupo 6 das Eliminatórias contou com a presença de atletas da seleção principal nas instalações da Federação Portuguesa de Futebol. O elenco profissional assistiu ao encerramento da partida da equipe sub-17 antes de iniciar a sessão de treinos preparatórios para os compromissos da Liga das Nações.