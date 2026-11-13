A Moldávia venceu o Cazaquistão por 2 a 1 na tarde desta sexta-feira, 13, no estádio Zimbru, em Chisinau, em partida válida pela quinta rodada da Nations League. O grande nome do jogo foi Petru popescu, autor dos dois gols dos donos da casa, que garantiram o triunfo e complicaram ainda mais a situação dos visitantes no Grupo C da Liga C.

Vantagem inicial e resposta rápida

Atuando em casa e com maior posse de bola (56% contra 44%), a Moldávia conseguiu abrir o placar na reta final do primeiro tempo. Aos 39 minutos, Petru popescu balançou as redes para colocar os mandantes em vantagem.

No entanto, o Cazaquistão voltou para a segunda etapa disposto a buscar o resultado e encontrou o empate aos 51 minutos. Islam Chesnokov marcou após receber assistência de Ramazan Orazov.

Dedo do técnico e definição do placar

Com o jogo empatado, as substituições promovidas pelo técnico Popescu surtiram efeito. Aos 58 minutos, Nikita Motpan entrou na vaga de Vladimir Fratea. Aos 77 minutos, foi de Motpan o passe para Petru popescu anotar o seu segundo gol no jogo e recolocar a Moldávia na frente.

A partida foi equilibrada nas chances claras, com cinco finalizações no gol para cada lado. O goleiro Celeadnic, da Moldávia, terminou o jogo com quatro defesas, enquanto Pokatilov, do Cazaquistão, fez três.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Moldávia chega a sete pontos em cinco jogos disputados. Contando este confronto, a equipe soma agora duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco compromissos pela competição. Já o Cazaquistão segue com apenas dois pontos e ainda não venceu no torneio, acumulando dois empates e três derrotas na sequência recente.

As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira, 16, pela Nations League. A Moldávia enfrenta as Ilhas Faroé, enquanto o Cazaquistão joga contra a Eslováquia.