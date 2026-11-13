O atacante Morgan Rogers saiu publicamente em defesa de Cole Palmer após questionamentos sobre o compromisso do meia-atacante com a seleção inglesa. A controvérsia começou após o técnico Thomas Tuchel deixar Palmer fora da lista de convocados para os compromissos da Inglaterra pela Nations League contra Espanha e Croácia.

“É uma mentira. Ele quer estar aqui. Ele queria ser convocado e queria vir e representar seu país como ele sempre fez. As pessoas simplesmente veem isso como notícia e dizem o que é fácil dizer”, afirmou Rogers em entrevista à BBC Radio 5 Live.

De acordo com Rogers, o companheiro busca preservar a integridade física após problemas com lesões, priorizando uma recuperação adequada para sustentar a carreira em alto nível, sem que isso indique falta de compromisso com o time nacional.

“Todos sabemos que ele teve um ano difícil no ano passado com lesões e eu sei pessoalmente que ele vem lidando com essas lesões desde então. Ele estava em uma fase bastante difícil por causa das lesões no ano passado e não se sentia 100% em campo, então ele quer estar aqui e quer ser a melhor versão de si mesmo”, iniciou Rogers.

“Claro que sim, quem não gostaria? Mas ele também precisa cuidar do próprio corpo. Ele quer jogar por 10 ou 15 anos, então precisa se cuidar. Se ele precisar se cuidar a curto prazo para o bem maior, ele tem que fazer isso e você tem que apoiá-lo totalmente. Não tem nada a ver com a Inglaterra ou com não querer jogar pela Inglaterra. É um absurdo questionar alguém que quer jogar pela Inglaterra”, adicionou.

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Como a comissão técnica reagiu às declarações?

Questionado sobre as manifestações em entrevista coletiva, Thomas Tuchel tratou o tema com tranquilidade e destacou que considera compreensível o apoio público de Rogers ao amigo pessoal. O treinador elogiou o rendimento esportivo do grupo em campo, enquanto Palmer segue focado nos trabalhos no Chelsea.

“Fiquei muito feliz com o comprometimento de Morgan Rogers e isso é o que importa”, declarou Tuchel.