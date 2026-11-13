A Suíça teve o controle da bola, mas não conseguiu furar o bloqueio da Eslovênia nesta sexta-feira, 13. Em partida disputada no estádio Ljudski vrt, em Maribor, as seleções empataram por 0 a 0, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo A da Liga B da Nations League.

O resultado freou a sequência de vitórias dos suíços na competição, embora a equipe mantenha a invencibilidade.

Controle suíço e resistência eslovena

O cenário do confronto foi ditado pela postura tática das equipes desde o apito inicial. Armada pelo técnico Cesar em um esquema 5-3-2, a Eslovênia cedeu o campo aos visitantes e apostou na solidez defensiva.

A equipe comandada por Murat Yakin terminou os 90 minutos com 70% de posse de bola e trocou 803 passes, contra apenas 321 dos donos da casa. Apesar do amplo volume de jogo e dos 11 escanteios a seu favor, a Suíça teve dificuldades para transformar o domínio territorial em superioridade no placar.

Falta de pontaria e jogo sem gols

O reflexo da dificuldade ofensiva de ambos os lados apareceu nos números de finalizações. Embora a Suíça tenha arriscado 13 chutes contra oito da Eslovênia, os goleiros Oblak e Kobel foram pouco exigidos: foram apenas três finalizações no alvo por parte dos visitantes e duas dos mandantes.

O segundo tempo foi marcado por substituições para tentar mudar o panorama da partida e pelas únicas advertências do jogo, com os eslovenos Srđan Kuzmić e Jaka Bijol recebendo cartões amarelos.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o empate, a Suíça, que liderava a chave antes do início da rodada com quatro vitórias em quatro jogos, chega a 13 pontos em cinco partidas. Já a Eslovênia, que iniciou a rodada na segunda posição, vai a oito pontos, somando agora duas vitórias, dois empates e uma derrota no torneio.

As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira, 16, pela Nations League. A Eslovênia visita a Macedônia do Norte, enquanto a Suíça atua como mandante diante da Escócia.