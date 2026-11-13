A Escócia venceu a Macedônia do Norte por 2 a 1 nesta sexta-feira, 13, no Hampden Park Stadium, em Glasgow, em partida válida pela quinta rodada da Nations League.

Em um confronto onde os donos da casa ditaram o ritmo ofensivo, John McGinn foi o nome do jogo, marcando os dois gols que garantiram o triunfo escocês e aprofundaram a má fase dos visitantes na competição.

Gols concentrados na etapa final

Após um primeiro tempo sem alterações no placar, a partida ganhou movimentação na segunda etapa. Aos 54 minutos, John McGinn abriu o marcador para a Escócia, contando com assistência de Che Adams. A resposta da Macedônia do Norte, no entanto, foi imediata. Apenas três minutos depois, aos 57, Elmin Rastoder igualou o placar, aproveitando o passe de Enis Bardhi.

VAR em ação e vitória garantida

Mesmo com o empate rápido, a Escócia manteve o controle das ações, o que se refletiu nas estatísticas da partida: os mandantes terminaram com 55% de posse de bola e 17 finalizações totais (seis no gol), contra apenas sete arremates do adversário.

A insistência deu resultado aos 72 minutos, quando o VAR revisou um lance e confirmou pênalti a favor da Escócia. Aos 74 minutos, John McGinn assumiu a cobrança e converteu, selando o 2 a 1. Na reta final, aos 89 minutos, Lewis Ferguson recebeu o único cartão amarelo do jogo.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Escócia, que iniciou a rodada na terceira posição do Grupo A da Liga B, chega a sete pontos em cinco jogos. Contando este confronto, a equipe soma agora duas vitórias, um empate e duas derrotas no torneio. Já a Macedônia do Norte segue na quarta colocação, com zero pontos, amargando um balanço de cinco derrotas em cinco partidas disputadas.

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As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira, 16 de novembro, pela sequência da Nations League. A Escócia terá pela frente a Suíça, enquanto a Macedônia do Norte medirá forças contra a Eslovênia.