A Islândia não tomou conhecimento da Bulgária e aplicou uma goleada por 5 a 0 nesta sexta-feira, 13, no Hristo Botev Stadium, em Plovdiv.
Em partida válida pela quinta rodada da Nations League, os visitantes foram letais nas finalizações e contaram com uma tarde inspirada de Andri Guðjohnsen para garantir o resultado expressivo.
Vantagem construída cedo
Mesmo jogando fora de casa, a Islândia precisou de pouco tempo para encaminhar a vitória. Aos 17 minutos, Andri Guðjohnsen abriu o placar em cobrança de pênalti.
A eficiência islandesa voltou a aparecer logo na sequência. Aos 21 minutos, Orri Steinn Óskarsson ampliou a vantagem após receber assistência de Hörður Magnússon, que havia entrado na partida aos 9 minutos na vaga de Stefán Teitur Thórdarson.
Goleada e hat-trick
Na volta para a segunda etapa, a situação búlgara piorou. Aos 52 minutos, Emil Tsenov marcou contra o próprio patrimônio, ampliando para os visitantes. A partir daí, Andri Guðjohnsen voltou a brilhar. O jogador marcou o quarto gol aos 68 minutos, com assistência de Hákon Arnar Haraldsson, e fechou a conta aos 79 minutos.
Os números refletem a precisão da Islândia: apesar de a Bulgária ter 51% da posse de bola, os donos da casa acertaram apenas uma finalização no gol em nove tentativas, contra sete arremates certos dos visitantes em 16 finalizações totais. O confronto terminou com dois cartões amarelos para cada lado, sem expulsões.
Situação na tabela e próximos jogos
Com o resultado, a Islândia chega a 11 pontos em cinco jogos no Grupo D da Liga C, mantendo sua invencibilidade na competição, com um balanço de três vitórias e dois empates. Já a Bulgária, que iniciou a rodada na terceira posição, permanece com quatro pontos e amarga sua terceira derrota no torneio.
As duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira, 16, pela Nations League. A Islândia enfrenta Luxemburgo, enquanto a Bulgária joga contra a Estônia.