O atacante Romelu Lukaku anunciou nesta segunda-feira, 16, sua aposentadoria da seleção da Bélgica. Aos 33 anos, o jogador encerra uma trajetória de 16 anos defendendo os Diabos Vermelhos, despedindo-se como o maior artilheiro da história da equipe nacional, com a expressiva marca de 94 gols anotados em 135 partidas disputadas.

O comunicado oficial foi feito pelo próprio atleta por meio de uma publicação em sua conta no Instagram. “Nestes 16 anos, dei tudo o que tinha pela seleção. Vivi todas as emoções possíveis. Joguei ao lado de companheiros incríveis, pelos quais serei sempre grato. Quero agradecer a todos eles. Também agradeço a todos os treinadores que me incentivaram e confiaram em mim para ajudar a equipe. Foi uma bela jornada e aproveitei cada momento”, escreveu o jogador.

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O centroavante reforçou que o ciclo chegou ao fim no momento certo. “Nunca esquecerei esses momentos. Estou em paz com a minha decisão de parar por aqui. Foi incrível, foi prazeroso. Sou grato, obrigado”, completou.

A última convocação de Lukaku ocorreu nesta Data Fifa. No domingo, 15, ele integrou a delegação na goleada da Bélgica por 4 a 1 sobre a Itália, válida pela Nations League, mas permaneceu no banco de reservas durante os 90 minutos e não chegou a entrar em campo.

Legado e recordes

Além de deter o posto absoluto de maior goleador belga, os 94 tentos marcados garantem a Lukaku a quinta colocação no ranking histórico de artilheiros de seleções no futebol masculino mundial. Ao longo de mais de uma década e meia, o atacante foi um dos principais rostos da chamada “geração de ouro” do país, participando de quatro edições de Copa do Mundo e três da Eurocopa.

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Seu ponto mais alto em torneios oficiais foi a campanha do Mundial de 2018, na Rússia, quando ajudou a Bélgica a conquistar o inédito terceiro lugar — melhor resultado do país na história da competição.

Revelado nas categorias de base do Anderlecht, da Bélgica, Lukaku construiu uma carreira internacional de destaque por grandes ligas europeias, somando passagens por clubes como Chelsea, Everton, Manchester United e Inter de Milão. Atualmente, o atacante segue em atividade no futebol de clubes defendendo o Fenerbahce, da Turquia.