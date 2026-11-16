Capitão da seleção inglesa e atual vencedor do prêmio Bola de Ouro, o atacante Harry Kane deixou Brasil e Argentina de fora ao apontar quais são as melhores equipes nacionais do futebol mundial na atualidade. A declaração ocorreu após a vitória da Inglaterra por 3 a 2 sobre a Espanha, no último domingo, 15, no estádio Metropolitano, em Madri, pela Nations League.

Questionado sobre o cenário das principais potências da modalidade, o centroavante restringiu sua lista exclusivamente a seleções do continente europeu, colocando ingleses e espanhóis no topo da hierarquia.

“Quando falamos de seleções nacionais de primeira prateleira, falamos da Espanha e da Inglaterra, como favoritas em qualquer torneio. As outras continuam as mesmas. Acho que a França, claro. Portugal também. A Itália obviamente teve um resultado fantástico contra a França na outra noite. A Holanda pareceu forte. A Alemanha estará lá, como sempre. Tantas ótimas equipes”, afirmou em entrevista à ESPN.

Autor de um dos gols ingleses no triunfo fora de casa — que garantiu à equipe a liderança de seu grupo —, o atacante reforçou a regularidade recente dos dois finalistas. “Mas, no momento, provavelmente nós e a Espanha somos consistentemente as melhores equipes. Como sempre, é preciso continuar provando. Hoje, tivemos uma fome e um desejo inigualáveis. E que maneira de terminar o ano!”, completou.

O confronto na capital espanhola teve caráter de revanche para a equipe comandada por Thomas Tuchel, que havia sido derrotada pelo mesmo placar de 3 a 2 no primeiro turno da competição e buscava dar uma resposta competitiva após a eliminação na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

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“Conversamos depois da Copa do Mundo sobre como estávamos ansiosos pela Liga das Nações para jogar contra as melhores seleções com mais frequência. Achamos que jogamos bem na primeira partida contra a Espanha, mas não vencemos. Então dissemos: ‘OK, vamos vencer essa luta’. Vamos ganhar o resto dos jogos e fazer desta uma final aqui”, concluiu o camisa 9.