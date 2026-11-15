A Inglaterra encerrou a impressionante sequência invicta de 44 jogos da Espanha ao vencer por 3 a 2 neste domingo, no estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pela sexta rodada da Liga A da Liga das Nações.
Em um confronto no qual ambas as seleções já entraram em campo classificadas para as quartas de final, os ingleses construíram uma vantagem confortável, viram a dona da casa reagir após uma expulsão, mas seguraram o resultado. Com o triunfo, a equipe visitante devolve o placar sofrido em Londres e impõe à Fúria sua primeira derrota no tempo normal desde março de 2023.
Apesar de a Espanha ter terminado a partida com 64% de posse de bola e 23 finalizações, foi a Inglaterra quem demonstrou precisão cirúrgica. A seleção da casa tentou controlar o ritmo desde o início, mas encontrou um adversário bem postado taticamente e perigoso nos contra-ataques.
Aos 41 minutos do primeiro tempo, Harry Kane foi lançado por Elliot Anderson, invadiu a área e foi derrubado por Pau Cubarsí. O próprio Kane foi para a cobrança e bateu firme no canto esquerdo de Unai Simón para abrir o placar.
Na volta para a segunda etapa, a Inglaterra ampliou rapidamente. Aos oito minutos, após cobrança de escanteio de Declan Rice pela direita, Ezri Konsa apareceu livre e marcou de cabeça. Pouco depois, uma bela troca de passes entre Kane e Jude Bellingham terminou nos pés de Ben White, que fuzilou para a rede e fez o terceiro dos visitantes, deixando a Espanha perdida em campo.
Erro, expulsão e a reação espanhola
O panorama da partida mudou drasticamente aos 18 minutos. Jarell Quansah tentou sair driblando na defesa e foi desarmado por Lamine Yamal. A bola chegou a Fermín López, que deixou Yamal cara a cara com James Trafford. Anderson cometeu a falta para matar a jogada, recebeu o cartão vermelho direto e cometeu um pênalti.
Na cobrança, Mikel Oyarzabal bateu com categoria no canto esquerdo e diminuiu. Com um jogador a mais, a Espanha partiu inteira para o ataque. Aos 30 minutos, Anthony Gordon perdeu a bola no meio de campo, Yamal foi acionado na direita e rolou para o meio da área. Nico Williams, que havia entrado no lugar de Martín Zubimendi, chapou para marcar o segundo gol.
Os minutos finais se transformaram em um ataque contra defesa. A Espanha, lutando para manter sua invencibilidade de 44 jogos, pressionou de todas as formas. Foi então que o goleiro Trafford brilhou. Aos 36 minutos, ele espalmou um chute de Yamal e, no rebote, defendeu a tentativa de Marc Cucurella. Já nos acréscimos, o camisa 1 inglês fez dois milagres à queima-roupa dentro da área, garantindo a vitória.
Com o resultado, tanto Espanha quanto Inglaterra chegam aos 15 pontos em seis jogos no Grupo C da Liga A, com uma vitória por 3 a 2 para cada lado no confronto direto. Os ingleses, porém, têm mais saldo de gols – 13 a 8.