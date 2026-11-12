A Inglaterra garantiu sua classificação para a próxima fase da Liga das Nações ao vencer a Croácia por 2 a 1 nesta quinta-feira, 12, um jogo histórico para o atacante Harry Kane. Ao pisar no gramado, o atual detentor da Bola de Ouro se tornou o jogador com mais partidas disputadas pela seleção inglesa (126), superando a marca de 125 do ex-goleiro Peter Shilton.
Em duelo disputado no City Ground, em Nottingham, pela quinta rodada do Grupo C da primeira divisão, a equipe comandada por Thomas Tuchel confirmou o favoritismo e eliminou as chances de avanço do adversário. Com o resultado, os ingleses chegam a 12 pontos na tabela, enquanto os croatas permanecem com três.
A partida começou com a Inglaterra trocando passes com paciência e controlando as ações ofensivas, refletindo a posse de bola que terminaria em 54% a favor dos donos da casa. Aos 24 minutos, a superioridade se transformou em gol. Kane mostrou sua categoria ao voltar para buscar o jogo e encontrou Jude Bellingham pela direita. O meia cruzou para Morgan Rogers, que completou dentro da pequena área para abrir o placar.
A Croácia tentou responder aos 32, quando Mateo Kovacic bateu colocado de fora da área, mas o goleiro Jordan Pickford defendeu com segurança. A seleção inglesa seguiu ditando o ritmo até o fim da primeira etapa, limitando as investidas croatas e administrando a vantagem parcial que já carimbava a vaga.
Na volta do intervalo, a Croácia conseguiu igualar o marcador aos 14 minutos. Após cobrança de escanteio na área, Josko Gvardiol raspou de cabeça e Petar Sučić ganhou da zaga para empatar. No entanto, a alegria dos visitantes durou muito pouco.
Logo na sequência, aos 17, um escanteio na área croata resultou em um contato de Ivan Smolcic sobre Jarell Quansah. O árbitro foi chamado pelo VAR para revisão e confirmou o pênalti para a Inglaterra, aplicando cartão amarelo para Smolcic. Harry Kane cobrou a penalidade no meio do gol, recolocou os ingleses na frente e chegou à marca de 92 gols com a camisa da seleção.
Nos minutos finais, a Croácia se lançou ao ataque em busca da sobrevivência no torneio. Aos 46 minutos, após cobrança de escanteio, Ante Budimir teve a chance na pequena área, mas finalizou para fora. A Inglaterra, que registrou 15 finalizações no total contra 13 do adversário, segurou o resultado até o apito final.
As duas seleções voltam a campo no próximo domingo, 15, pela Liga das Nações. A Inglaterra visita a Espanha, enquanto a Croácia recebe a República Tcheca.