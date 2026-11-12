Durante a concentração da seleção suíça, o zagueiro Manuel Akanji, da Inter de Milão, questionou o status de sensação atribuído ao Como, equipe comandada pelo técnico Cesc Fàbregas. Em entrevista coletiva, o defensor ironizou a fama de “fenômeno” do rival italiano.

“Fenômeno Como? Que fenômeno? Jogamos contra eles quatro vezes e sempre vencemos. Joguei contra eles quatro vezes e venci todas as quatro. Para mim, eles não são um fenômeno”, iniciou Akanji.

“Claro que se adaptaram muito bem à Série A e também venceram por 9 a 1 na Champions League. São um time muito forte, mas nas partidas que joguei contra eles, não me pareceram superiores a outros times. Ainda têm muita coisa para aprender”, adicionou.

Retrospecto recente e ajustes no setor defensivo

Desde o acesso da equipe adversária à primeira divisão, o clube de Milão manteve aproveitamento positivo nos duelos diretos válidos pelo Campeonato Italiano e pela Copa da Itália. O confronto mais recente entre os clubes terminou com vitória nerazzurra por 2 a 0 no estádio San Siro.

Além de avaliar o adversário, o defensor suíço analisou a evolução tática de sua equipe na temporada após reuniões do elenco para corrigir oscilações pontuais.

“Estamos sofrendo muitos gols? Futebol é um jogo de erros, e quando você comete um, muitas vezes sofre um gol, especialmente contra times fortes. Nesta temporada, cometemos vários erros individuais. Acho que muitos dos gols que sofremos foram justamente por causa disso”, comentou o zagueiro.

“Depois do clássico, conversamos internamente. Era importante eliminar certos erros, e acho que nos últimos jogos conseguimos isso. Nos últimos dois jogos, não sofremos gols, marcamos cinco, e esperamos continuar assim”, completou.