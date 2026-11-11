O goleiro espanhol Robert Sánchez, atualmente emprestado pelo Chelsea ao Como, saiu ileso de um acidente automobilístico no circuito de Nürburgring, na Alemanha, segundo o jornal francês L’Équipe.

O jogador de 28 anos participava de uma sessão de testes quando perdeu o controle de uma Ferrari 488 Challenge Evo ao contornar a curva Caracciola-Karussell. O veículo colidiu com as barreiras de proteção a uma velocidade estimada em 110 km/h.

Com o choque, a pista precisou ser temporariamente interrompida sob bandeira vermelha. A parte frontal do supercarro, avaliado em cerca de 350 mil euros (R$ 2 milhões), ficou completamente destruída antes da remoção por um caminhão de resgate.

Apesar da força do impacto, Sánchez conseguiu deixar o habitáculo por conta própria e não sofreu ferimentos. Testemunhas relataram que o arqueiro manteve a tranquilidade após a batida e permaneceu no traçado para acompanhar os trabalhos das equipes de apoio antes de ser liberado.