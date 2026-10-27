O Como precisou de paciência e de uma reta final avassaladora para vencer o Torino por 3 a 1, de virada, nesta terça-feira, 27, no Estádio Olímpico Grande Torino. Em partida válida pela nona rodada do Campeonato Italiano, os donos da casa saíram na frente no primeiro tempo, mas os visitantes transformaram o amplo domínio da posse de bola em gols nos minutos finais.

Virada fulminante na reta final

O confronto começou com o Torino adotando uma postura eficiente. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Che Adams balançou as redes após receber assistência de Kian Fitz-Jim, colocando os mandantes em vantagem. Apesar do placar adverso, o Como ditou o ritmo do jogo. A equipe comandada por Cesc Fàbregas terminou a partida com 72% de posse de bola e trocou 686 passes, contra apenas 267 do time de Ignazio Abate. O Torino chegou a finalizar 11 vezes no total, mas não conseguiu ampliar.

No segundo tempo, os treinadores mexeram em suas equipes. Pelo lado do Como, a entrada de Martin Baturina aos 13 minutos no lugar de Maxence Caqueret se mostraria fundamental mais tarde. A pressão visitante finalmente surtiu efeito aos 36 minutos quando Jacobo Ramón empatou o duelo com assistência de Nico Paz.

O gol abriu caminho para a virada, que aconteceu pouco depois. Aos 42 minutos, Paz, que já havia dado o passe para o primeiro gol, marcou o seu após assistência de Yan Couto. Já nos acréscimos, Baturina deu números finais ao confronto.

Com o resultado, o Como chega a 20 pontos e assume a quarta colocação do Campeonato Italiano, pelo menos até o jogo do Milan contra o Bologna nesta quarta-feira, 28. O Torino estaciona nos 13 pontos e ocupa o oitavo lugar.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 01, pelo Campeonato Italiano. O Torino visita o Frosinone, enquanto o Como joga em casa contra o Venezia.