O clima no Manchester United ficou pesado após a derrota por 4 a 1 para o Como nesta quarta-feira, 21, pela Liga dos Campeões, no Stadio Giuseppe Sinigaglia. O resultado elástico na Itália aumentou o jejum da equipe inglesa para sete partidas sem vitória em todas as competições e abriu atrito público entre o elenco e o técnico Michael Carrick.

Substituído durante o confronto, o capitão Bruno Fernandes contestou a postura conservadora adotada pela comissão técnica. Em entrevista à TNT Sports, divulgada pela BBC, o meia apontou que o recuo do United facilitou o domínio adversário.

“É uma decisão da comissão técnica não pressionar homem a homem e às vezes deixar espaço atrás e tentar recuperar a bola, mas às vezes, quando você dá espaço a esses times, eles ganham confiança”, afirmou.

Questionado diretamente se estava criticando a abordagem tática de Carrick, Fernandes respondeu: “Isso cabe ao treinador e à comissão técnica ver, não a mim. Às vezes você tem que ser mais corajoso sob pressão, correr o risco de pressionar alto e deixá-los desconfortáveis”, completou o capitão.

Como Michael Carrick reagiu?

Em entrevista coletiva pós-jogo, o comandante rebateu os questionamentos táticos de Fernandes e enfatizou a falta de intensidade dos atletas em campo.

“Há um pouco de, seja qual for o sistema que você jogue, seja qual for a tática que você jogue, se você não correr, e não correr para a frente, e não correr para trás, você não vai vencer”, disse.