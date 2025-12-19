O goleiro Bruno, condenado pelo assassinato de Eliza Samudio, foi o contratado pelo Capixaba para a disputa do campeonato estadual do Espírito Santo. O ex-Flamengo, hoje com 40 anos, cumpre pena em liberdade condicional desde janeiro de 2023.

A diretoria do Capixaba vê na chegada do goleiro uma oportunidade de agregar experiência técnica ao elenco. O atacante Jobson, ex-Botafogo, também faz parte do elenco. O jogador tenta dar sequência à sua carreira profissional após atuar por equipes de menor expressão nos últimos anos, como Rio Branco-AC e Atlético Carioca. O contrato firmado é válido até o encerramento da competição estadual.

Bruno acumula em seu currículo passagens marcantes por gigantes como Flamengo e Atlético-MG, clubes em que viveu o auge de sua forma física e técnica antes do assassinato por homicídio ocorrido em junho de 2010. Bruno foi condenado a 22 anos e um mês pelo homicídio.

O desafio no Capixaba

O Campeonato Capixaba de 2026 está em fase de pré-temporada. O torneio, que tem início previsto para janeiro, é crucial para o calendário do clube, pois vale vagas para competições nacionais como a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.

A contratação visa fortalecer um grupo que busca destaque no cenário estadual. A expectativa da imprensa e dos torcedores gira em torno da performance do goleiro, tanto pelo aspecto técnico quanto pela liderança que pode exercer sobre os atletas mais jovens do plantel.

A chegada de Bruno gera repercussão imediata, dividindo opiniões entre torcedores e patrocinadores devido ao seu histórico judicial. A diretoria, no entanto, aposta no projeto de ressocialização e na rodagem do atleta dentro das quatro linhas.

O goleiro deve se apresentar ao centro de treinamento nos próximos dias para a realização de exames médicos e o início imediato da pré-temporada, visando a estreia do time no torneio local.