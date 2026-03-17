O meia Bruno Fernandes tornou-se o maior garçom do Manchester United em uma única edição da Premier League no último domingo, 15. Ao anotar duas assistências na vitória por 3 a 1 sobre o Aston Villa, o capitão atingiu a marca de 16 passes para gol em 27 jogos no torneio nacional na temporada 2025/26, conforme registrado pelo site ge. Com isso, o português bateu o recorde de David Beckham, que somou 15 assistências em 31 partidas na temporada 1999/2000.

Além de superar o ídolo inglês, o confronto marcou outro número expressivo para a carreira do meia: o português atingiu o marco de 100 gols e 100 assistências com a camisa dos Red Devils em todas as competições.

Como foi a vitória sobre o Aston Villa?

O Manchester United controlou as ações ofensivas para garantir os três pontos em casa. Os gols da vitória foram marcados pelos brasileiros Casemiro Matheus Cunha, com assistências de Bruno Fernandes, além do atacante Benjamin Šeško, que fechou o marcador. O Aston Villa descontou com Ross Barkley aos 64 minutos, mas não ameaçou o triunfo dos Red Devils.

Situação na tabela da Premier League

Com o resultado positivo, o Manchester United ocupa a 3ª posição, somando 54 pontos em 30 jogos disputados, fruto de 15 vitórias, nove empates e seis derrotas. A equipe sustenta uma vantagem estratégica dentro do G-4, restando apenas oito rodadas para o encerramento da competição nacional.