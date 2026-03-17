O meia Bruno Fernandes tornou-se o maior garçom do Manchester United em uma única edição da Premier League no último domingo, 15. Ao anotar duas assistências na vitória por 3 a 1 sobre o Aston Villa, o capitão atingiu a marca de 16 passes para gol em 27 jogos no torneio nacional na temporada 2025/26, conforme registrado pelo site ge. Com isso, o português bateu o recorde de David Beckham, que somou 15 assistências em 31 partidas na temporada 1999/2000.

Além de superar o ídolo inglês, o confronto marcou outro número expressivo para a carreira do meia: o português atingiu o marco de 100 gols e 100 assistências com a camisa dos Red Devils em todas as competições.

Como foi a vitória sobre o Aston Villa?

O Manchester United controlou as ações ofensivas para garantir os três pontos em casa. Os gols da vitória foram marcados pelos brasileiros Casemiro e Matheus Cunha, com assistências de Bruno Fernandes, além do atacante Benjamin Šeško, que fechou o marcador. O Aston Villa descontou com Ross Barkley aos 64 minutos, mas não ameaçou o triunfo dos Red Devils.

Situação na tabela da Premier League

Com o resultado positivo, o Manchester United ocupa a 3ª posição, somando 54 pontos em 30 jogos disputados, fruto de 15 vitórias, nove empates e seis derrotas. A equipe sustenta uma vantagem estratégica dentro do G-4, restando apenas oito rodadas para o encerramento da competição nacional.