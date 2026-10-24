O Como fez valer o mando de campo na manhã deste sábado, 24, e venceu o Sassuolo por 2 a 0, no estádio Giuseppe Sinigaglia, pela oitava rodada do Campeonato Italiano 2026/27. Com total controle das ações ofensivas e sem permitir uma única finalização certa do adversário, a equipe construiu o resultado na etapa final, impulsionada pelo faro artilheiro de Anastasios Douvikas.

Gol anulado e domínio nas estatísticas

Atuando sob o comando de Cesc Fàbregas no esquema 4-2-3-1, o Como tomou a iniciativa desde o apito inicial. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, os donos da casa chegaram a balançar as redes, mas o gol foi anulado. Apesar de terminar a partida com 56% de posse de bola e 13 finalizações totais contra sete do Sassuolo, o placar não se moveu na primeira etapa.

Antes do início do segundo tempo, o Como promoveu três substituições de uma só vez: Luis Milla, Jayden Addai e Jacobo Ramón entraram nas vagas de Samuele Ricci, Martin Baturina e Willy Kambwala.

Douvikas decide o confronto

Na etapa complementar, a superioridade dos mandantes se transformou em gols. Aos 49 minutos, Maxence Caqueret deu a assistência para Anastasios Douvikas abrir o placar. O Sassuolo, treinado por Aquilani, não conseguiu reagir ofensivamente e terminou o jogo sem acertar o gol defendido por Butez.

Do outro lado, o goleiro visitante Turati viu sua defesa ser vazada novamente aos 60 minutos, quando Kaiki Bruno serviu Douvikas, que marcou o seu segundo gol no jogo e deu números finais à partida. Exigido pelas finalizações dos donos da casa, Turati encerrou o duelo com quatro defesas realizadas.

Situação na tabela e próximos compromissos

O triunfo consolida o bom momento do Como no Campeonato Italiano. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco rodadas, chegando aos 17 pontos e assumindo a 4ª colocação na tabela. Já o Sassuolo vive situação oposta: estacionado nos oito pontos, o time ocupa o 14º lugar e amarga um balanço recente de uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco compromissos pela competição.

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O Como volta a campo na próxima terça-feira, 27, quando visita o Torino pelo Campeonato Italiano. No mesmo dia e pela mesma competição, o Sassuolo tenta a recuperação atuando como mandante diante da Lazio.