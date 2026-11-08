A Fiorentina e a Juventus empataram por 2 a 2 neste domingo, 8, no Stadio Artemio Franchi, em Florença, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano 2026/27. Os donos da casa ficaram à frente do placar em duas oportunidades, mas viram os visitantes buscarem a igualdade.

Com o resultado, a Juventus chega a 18 pontos e ocupa a 7ª colocação na tabela, enquanto a Fiorentina vai a 9 pontos, no 15º lugar.

Vantagem mandante e resposta rápida

O confronto começou com a Fiorentina abrindo o placar logo cedo. Aos 4 minutos do primeiro tempo, Mateo Pellegrino balançou as redes após assistência de Pedro Goncalves.

A Juventus, que terminou a partida com 62% de posse de bola e 12 escanteios a seu favor, conseguiu o empate aos 32 minutos do primeiro tempo, quando Nick Woltemade marcou com passe de Randal Kolo Muani, fechando a etapa inicial em 1 a 1.

Nova liderança e empate definitivo

No segundo tempo, a Fiorentina voltou a ficar em vantagem. Aos 54 minutos, Alieu Njie marcou o segundo gol dos mandantes. A resposta da Juventus, no entanto, veio novamente. Aos 66 minutos, o zagueiro Gleison Bremer, que havia recebido cartão amarelo na primeira etapa, anotou o segundo gol dos visitantes após assistência de Douglas Luiz Soares, decretando o 2 a 2.

Durante o jogo, a Juventus finalizou 17 vezes e exigiu quatro defesas do goleiro da Fiorentina, David de Gea. Do outro lado, a equipe mandante finalizou 18 vezes e viu Vicario fazer duas defesas.

Situação na tabela e próximos compromissos

O empate mantém as equipes em suas respectivas lutas na competição. Contando este jogo, a Juventus soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos pelo Campeonato Italiano. A Fiorentina, no mesmo recorte, tem uma vitória, dois empates e duas derrotas.

As duas equipes voltam a campo no dia 23, pelo Campeonato Italiano. A Fiorentina visita o Monza, enquanto a Juventus recebe o Venezia.