A Inter de Milão venceu o Como por 2 a 0 na tarde deste domingo, 8, no San Siro, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano 2026/27. A equipe mandante resolveu o confronto logo nos minutos iniciais, garantindo os três pontos e mantendo a posição na parte alta da tabela de classificação.

Vantagem construída cedo

O placar foi definido antes mesmo dos 20 minutos de jogo. Aos 12 minutos do primeiro tempo, Pio Esposito balançou as redes após assistência de Djed Spence. Pouco depois, aos 19 minutos, Marcus Thuram marcou o segundo gol da Inter de Milão.

Os números da partida refletem dinâmicas distintas das duas equipes comandadas por Chivu e Cesc Fàbregas. O Como terminou o jogo com maior posse de bola (57% contra 43%), mas a Inter de Milão foi consideravelmente mais incisiva em suas ações ofensivas. Os donos da casa finalizaram 14 vezes ao longo do confronto, contra apenas cinco tentativas dos visitantes. O goleiro Robert Sánchez, do Como, fez duas defesas, enquanto Josep Martínez, da Inter, realizou uma intervenção.

Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, a Inter de Milão chega a 28 pontos e segue na 2ª colocação do Campeonato Italiano. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias e uma derrota nas últimas cinco rodadas da competição. Já o Como, que vinha de quatro vitórias seguidas no campeonato, permanece em 5º lugar, com 23 pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Italiano. No dia 21, o Como recebe o Cagliari. No dia 22, a Inter de Milão visita a Atalanta. Na sequência, ambos terão compromissos pela Uefa Champions League 2026/27: o Como enfrenta o AEK Atenas no dia 24, e a Inter recebe o Stuttgart no dia 25.