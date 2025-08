Como 1907: clube italiano é o novo rico do futebol europeu

O Como 1907 não é bem uma novidade no futebol italiano. O clube da Lombardia, sediado em volta do lago Como, é centenário e retornou à primeira divisão da Itália ainda na última temporada. A postura dos Larianis no mercado, no entanto, tem chamado a atenção. Sob o comando de Cèsc Fábregas, o Como é o segundo time no país com o maior gasto na janela de transferências.

PLACAR te explica de onde vem o dinheiro do Como, aparentemente um modesto clube italiano que terminou a última temporada na 10ª colocação. Ademais, a equipe tem um projeto esportivo ambicioso e, além disso, uma postura ousada no mercado.

De onde vem o dinheiro do Como?

A resposta está na propriedade do clube. Assim sendo, desde 2019, o Como é controlado pelo Sent Entertainment Ltd, um braço do Djarum Group, um dos maiores conglomerados da Indonésia. O grupo é liderado pelos irmãos Hartono, donos de uma das maiores fortunas da Ásia, conhecidos também por sua participação na indústria do tabaco e no setor financeiro.

Os irmãos Hartono estão entre os proprietários mais ricos no meio do futebol: 8º e 10º lugar no ranking mundial, com patrimônios próximos a 26 milhões de dólares – ocupando as posições de 71º e 76º mais ricos do mundo na lista da Forbes.

Por consequência, desde a entrada dos indonésios, o clube passou a ter maior ambição e estabilidade.

O apelo de jogar pelo Como

O projeto esportivo com investimentos estrangeiros e a presença de nomes como Cesc Fàbregas na direção técnica, mas além disso o Como oferece algo raro no futebol: qualidade de vida. A cidade de Como está localizada na região da Lombardia, ao norte da Itália, e próxima de Milão.

Como fica em volta de um famoso lago, que leva o mesmo nome. A cidade serve como um refúgio da grande cidade de Milão e tem casarões onde celebridades costumam aproveitar as férias. Em conclusão, a localização é um grande atrativo para os jogadores.

Quais times italianos mais gastaram na janela?

O valor gasto pelo Como na janela de transferências impressiona, ainda mais para um time que terminou a última temporada na 10ª colocação do Campeonato Italiano. O time da Lombardia supera o atual campeão nacional, Napoli, e também o vice-campeão da Champions, Inter de Milão, em gastos. Em contrapartida, viu a Juventus superá-lo, liderando o ranking.

1) Juventus – 118,5 milhões de euros

2) Como – 104 milhões de euros

3) Napoli – 89,1 milhões de euros

4) Atalanta – 79,8 milhões de euros

5) Inter de Milão – 70 milhões de euros

As principais contratações e perfil do Como no mercado

Desde que subiu à elite do futebol italiano, na temporada passada, o Como conseguiu vender muito bem o projeto para jogadores importantes e dessa forma tem conseguido formar um elenco competitivo.

No primeiro ano, por exemplo, cinco dos principais jogadores chegaram livres no mercado – nomes experientes como Varane, Sergi Roberto e Pepe Reina. Além disso, uniu a experiência dos mais velhos com contratações de promessas – como Nico Paz, Engelhardt e Perrone.

Para essa janela, no entanto, o Como não poupou despesas. Com mais de 100 milhões de euros gastos, a equipe italiana contratou a promessa croata Baturina, a promessa espanhola Jesús Rodríguez e o mais experiente alemão Nicolas Kühn.

Raphael Varane – custo zero

Sergi Roberto – custo zero

Alberto Moreno – custo zero

Pepe Reina – custo zero

Álex Valle – custo zero

Andrea Belotti – 4,5 milhões de euros

Nico Paz – 6 milhões de euros

Yannik Engelhardt – 8 milhões de euros

Assane Diao – 12 milhões de euros

Máximo Perrone – 13 milhões de euros

Anastasios Douvikas – 14 milhões de euros

Jayden Addai – 14 milhões de euros

Maxence Caqueret – 15 milhões de euros

Martin Baturina – 18 milhões de euros

Nicolas Kühn – 19 milhões de euros

Jesús Rodríguez – 22,5 milhões de euros

Total nas duas últimas janelas: 37 jogadores | 201,7 milhões de euros (cerca de R$ 1,29 bilhão).

