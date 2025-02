O Renascimento do Como 1907

Nos últimos anos, o clube de futebol Como 1907, situado na Lombardia, Itália, tem atraído a atenção dos aficionados por futebol devido a sua surpreendente ascensão e altos investimentos. Após um longo hiato de 21 anos fora da Série A italiana, o time finalmente retornou à elite na temporada 2024/25. Isso só foi possível graças ao investimento significativo de seus proprietários, os irmãos Robert Budi Hartono e Michael Bambang Hartono, também conhecidos como os “Reis do Tabaco“.

Desde a compra do Como em 2019 por cerca de 200 mil euros, os investimentos dos irmãos Hartono transformaram o clube. Com fortunas estimadas em dezenas de bilhões de dólares, os empresários por trás do grupo Djarum, gigante do tabaco, trouxeram uma nova esperança para a equipe, que antes lutava contra dificuldades financeiras e havia enfrentado falências no passado.

Estádio Como 1907 – Fonte: https://comofootball.com

Quais foram os principais investimentos do Como 1907?

Na janela de transferências mais recente, o Como 1907 surpreendeu o mundo do futebol ao investir aproximadamente 50 milhões de euros. Este montante incluiu a contratação de jogadores renomados, como o meio-campista inglês Dele Alli. Considerando as aquisições desde o início da temporada europeia, o total gasto alcançou impressionantes 96,7 milhões de euros, colocando o Como à frente de clubes como Inter de Milão e Fiorentina em termos de investimentos.

Neste período de transformação, destaque também para Cesc Fàbregas, ex-jogador do Barcelona e Arsenal, que chegou como atleta em 2022/23 e agora atua como técnico, além de ser acionista minoritário do clube. Sua trajetória demonstra a capacidade do Como de atrair talentos dentro e fora das quatro linhas, fornecendo uma base sólida para o sucesso futuro.

Por que o Como 1907 atrai tantas celebridades?

Um ponto peculiar sobre o Como 1907 é a presença frequente de celebridades nas arquibancadas do estádio Giuseppe Sinigaglia. Atores de Hollywood como Hugh Grant e Benedict Cumberbatch são alguns dos nomes vistos assistindo aos jogos. A presença dessas personalidades é atribuída à localização privilegiada do estádio perto do famoso Lago Como, um destino turístico tradicionalmente frequentado por estrelas mundiais, aliado à possível influência do grupo Djarum na relação com a indústria cinematográfica.

Com a reforma planejada do estádio, que deverá aumentar sua capacidade de 10 mil para 15 mil lugares até 2028, o clube espera consolidar sua posição não apenas como uma força emergente no futebol, mas também como um polo cultural e turístico na região.

Quais são os próximos desafios do Como na Série A?

Apesar dos investimentos ambiciosos e da notoriedade crescente, o Como 1907 ainda enfrenta desafios dentro de campo. Atualmente, o time ocupa a 15ª posição na tabela do Campeonato Italiano, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. A luta para manter-se na Série A será intensa, e cada jogo, como o próximo confronto contra a poderosa Juventus, será crucial para determinar o destino do clube nesta temporada.

Assim, enquanto o Como 1907 continua a sua transformação e busca por consolidação na Série A, ele se torna não apenas um exemplo de resiliência e renascimento, mas também um símbolo do poder do investimento estratégico no mundo do futebol moderno.