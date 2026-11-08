Em um duelo de muito equilíbrio e grandes atuações dos goleiros, Napoli e Lazio ficaram no empate por 1 a 1 na manhã deste domingo (08), no estádio Diego Armando Maradona. Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Italiano, os visitantes saíram na frente com Davide Frattesi, mas viram a vantagem ruir no início da segunda etapa com um gol contra de Alfonso Pedraza. O resultado mantém a equipe da capital na ponta da tabela, ainda sem saber o que é perder na competição.
Lazio letal no contra-ataque e goleiros em destaque
Apoiado por sua torcida, o Napoli tentou se impor nos minutos iniciais, mas foi a Lazio quem ditou o ritmo e criou as melhores oportunidades. O time visitante encurralou os donos da casa e exigiu grandes intervenções de Milinković-Savić, que fez uma linda ponte aos nove minutos e buscou uma cabeçada de mão trocada aos 17. A superioridade se transformou em gol aos 28 minutos: em um contra-ataque muito veloz, Tijjani Noslin tocou na passagem de Frattesi, que partiu como uma flecha e chutou de primeira para abrir o placar. O Napoli tentou reagir antes do intervalo, mas parou em um milagre duplo do goleiro Mandas aos 41 minutos, salvando finalizações de Olivera e Hojlund na pequena área.
Empate relâmpago e pressão napolitana
O cenário mudou logo na volta dos vestiários. Aos três minutos da etapa final, De Bruyne abriu na ponta esquerda para Noa Lang, que cruzou para a área. Na tentativa de cortar, o lateral Alfonso Pedraza, que havia acabado de entrar no lugar de Nuno Tavares, esticou a perna e acabou escorando contra a própria meta, empatando o jogo. O gol incendiou o estádio e empurrou o Napoli para o ataque. Aos 15 minutos, os donos da casa quase viraram após um chute de De Bruyne bater em Mandas e ir em direção ao gol, mas Belahyane correu e salvou em cima da linha.
Ritmo cadenciado e conformismo no fim
Com o passar do tempo, o desgaste físico e as substituições diminuíram o ímpeto das duas equipes. A Lazio voltou a valorizar a posse de bola, enquanto o Napoli se fechou, aceitando o empate contra o líder. O equilíbrio da partida ficou evidente nas estatísticas finais: foram 15 finalizações para cada lado, com seis chutes no alvo para ambas as equipes. Os goleiros foram os grandes nomes, com Mandas registrando seis defesas e Milinković-Savić, cinco.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, a Lazio chega a 29 pontos e segue isolada na 1ª colocação do Campeonato Italiano, ostentando uma campanha invicta de nove vitórias e dois empates. Já o Napoli, que soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos do torneio, vai a 15 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela. As duas equipes voltam a campo pelo Calcio no sábado (21): o Napoli recebe o Torino, enquanto a Lazio joga em casa contra o Lecce.