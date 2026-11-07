Apoiado em 71% de posse de bola e 19 finalizações, o Sporting venceu o Moreirense por 1 a 0 neste sábado, 7, no estádio José Alvalade, em Lisboa. Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Português, os donos da casa controlaram as ações ofensivas e garantiram os três pontos com um gol na etapa complementar, consolidando sua posição na parte de cima da tabela de classificação.

Domínio territorial e gol anulado

A equipe comandada pelo técnico Paulo Fonseca, armada em um 4-3-3, impôs seu ritmo desde o apito inicial contra o 4-2-3-1 do Moreirense, treinado por Vasco Costa.

O volume de jogo do Sporting, que trocou 594 passes contra 230 do adversário, resultou em um gol logo aos 14 minutos do primeiro tempo, mas o lance foi anulado.

O duelo seguiu sem alterações no placar até o intervalo e foi marcado pela disciplina, terminando sem nenhum cartão amarelo ou vermelho para ambos os lados ao longo de toda a partida.

Luis Suárez decide na etapa final

A insistência do Sporting deu resultado no segundo tempo. Aos 61 minutos, Luis Suárez aproveitou a assistência de Issa Doumbia e marcou o gol que definiu a vitória.

Logo após o gol, os dois treinadores promoveram uma série de substituições, incluindo as entradas de Rodrigo Zalazar, Geny Catamo e Flávio Gonçalves no time mandante.

O Moreirense, que registrou apenas duas finalizações no alvo durante os 90 minutos, não conseguiu buscar o empate.

Como fica a tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Sporting chega a 24 pontos e ocupa a 3ª colocação no Campeonato Português. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco rodadas da competição. Já o Moreirense permanece no 9º lugar, com 14 pontos, acumulando duas vitórias, um empate e duas derrotas em seu recorte recente.

O Sporting volta a campo dia 25, contra o Manchester United pela Uefa Champions League, antes de enfrentar o Porto dia 29, pelo torneio nacional. O Moreirense joga dia 28, contra o Santa Clara, também pelo Campeonato Português.