O Estádio José Alvalade, em Lisboa, será palco de um confronto decisivo nesta sexta-feira, 27 de fevereiro de 2026. O Sporting recebe o Estoril pela 24ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 17h45 (horário de Brasília), colocando frente a frente um candidato ao título e uma equipe que busca se aproximar da zona de classificação para competições europeias.

Leões na caça ao topo

Fazendo uma campanha extremamente sólida, o Sporting entra em campo ocupando a 2ª colocação na tabela, somando 58 pontos. Com um registro de 18 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, os Leões sabem que não podem desperdiçar pontos em casa se quiserem manter a pressão pela liderança. A forma recente da equipe é animadora, vindo de uma sequência consistente de resultados positivos, o que mantém a moral do elenco elevada para este duelo em seus domínios.

A imprensa local e os torcedores tratam o jogo como crucial para as ambições do clube. Uma vitória é vista como obrigatória antes de uma sequência de partidas mais complexas contra adversários diretos. A equipe tem se destacado pela capacidade de decidir jogos nos minutos finais, reflexo do preparo físico e mental do grupo.

Estoril sonha alto

Do outro lado, o Estoril chega para o confronto ocupando a 7ª posição, com 33 pontos. A equipe da Linha de Cascais faz uma campanha de recuperação e equilíbrio, somando nove vitórias até o momento. O objetivo dos visitantes é surpreender em Lisboa para consolidar sua posição na metade superior da tabela e manter vivo o sonho de uma vaga continental.

Conhecido por uma postura ofensiva e audaciosa, mesmo contra os “grandes” de Portugal, o Estoril busca regularidade. Embora venha de um tropeço na rodada anterior, o time já demonstrou qualidade ao longo da temporada e promete dificultar a vida dos donos da casa com uma postura tática inteligente.

Onde assistir e detalhes

A partida promete ser intensa, com o favoritismo natural do Sporting jogando sob o apoio de sua torcida, mas enfrentando um adversário que vive bom momento e joga sem a pressão do resultado.

Para os torcedores brasileiros, o jogo terá transmissão ao vivo através do serviço de streaming Disney+. A opção pela RTP Internacional também costuma estar disponível em algumas operadoras de TV a cabo, sujeita à confirmação da grade local.