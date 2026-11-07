Em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Português 2026/27, Alverca e Casa Pia empataram por 1 a 1 na tarde deste sábado, 7, no estádio FC Alverca. Os visitantes saíram na frente no primeiro tempo com Selvi Clua, mas os donos da casa, que tiveram maior volume ofensivo durante a partida, garantiram a igualdade na etapa final com Ian Luccas.

O resultado mantém as duas equipes na metade inferior da tabela de classificação.

Vantagem visitante no primeiro tempo

O Casa Pia adotou uma postura eficiente na etapa inicial. Mesmo terminando o jogo com menor posse de bola (44%), a equipe do técnico Filipe Coelho, armada no esquema 4-3-3, conseguiu abrir o placar aos 36 minutos. Henrique Araújo deu a assistência para Selvi Clua balançar as redes.

O Alverca, comandado por Sérgio Ferreira, tentou responder, mas encerrou os primeiros 45 minutos em desvantagem, além de acumular dois cartões amarelos com Ian Luccas e Davy Gui. Pelo lado visitante, Pedro Rosas também foi advertido.

Volume ofensivo e empate na etapa final

Na volta do intervalo, o Alverca, postado em um 3-4-3, intensificou suas ações. A equipe da casa terminou a partida com 56% de posse de bola, 15 finalizações contra 11 do adversário e uma ampla vantagem em escanteios (9 a 2).

A insistência deu resultado aos 21 minutos do segundo tempo: Francisco Chiquinho serviu Ian Luccas, que marcou o gol de empate. O goleiro Sequeira, do Casa Pia, encerrou a partida com quatro defesas, enquanto Matheus Mendes, do Alverca, fez três intervenções para segurar o ataque adversário.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Alverca chega a 12 pontos e ocupa a 11ª colocação. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Casa Pia vai a oito pontos, na 15ª posição, com o mesmo retrospecto recente de duas vitórias, um empate e duas derrotas em suas últimas cinco partidas na competição.

O Alverca volta a campo em 28 de novembro, contra o Académico Viseu, pelo Campeonato Português. O Casa Pia joga no dia 30, quando recebe o Braga, também pela competição nacional.