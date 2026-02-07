O Campeonato Português chega à sua 21ª rodada com um confronto que coloca frente a frente realidades distintas na tabela de classificação. Neste domingo, 8 de fevereiro de 2026, o Benfica recebe o Alverca no imponente Estádio da Luz, em Lisboa. A bola rola a partir das 17h30 (horário de Brasília) — 20h30 no horário local —, em um duelo onde os donos da casa buscam manter a invencibilidade na competição, enquanto os visitantes tentam surpreender na elite.

Contexto e Expectativas para o Confronto

O Benfica chega para a partida pressionado a vencer para não se distanciar dos líderes na acirrada disputa pelo título da Primeira Liga. A equipe, que se mantém como a única invicta no campeonato, precisa transformar a solidez defensiva — com apenas 11 gols sofridos — em vitórias consistentes diante de sua torcida. Por outro lado, o Alverca faz uma campanha de afirmação em sua temporada de retorno à primeira divisão. Ocupando uma posição intermediária na tabela, o principal objetivo do clube é a permanência. Somar pontos contra um dos grandes em Lisboa seria um passo fundamental para se afastar da zona de perigo.

Águias defendem invencibilidade e miram o topo

O Benfica entra em campo ostentando uma campanha sólida, mas que exige atenção. Ocupando a 3ª colocação com 45 pontos em 19 jogos (uma partida a menos em relação aos rivais diretos), a equipe da casa possui um registro de 13 vitórias e 6 empates. As Águias são o time a ser batido no quesito consistência defensiva, mas sabem que tropeços em casa podem custar caro na luta pelo troféu.

Vindo de resultados que alternaram bons momentos e empates travados, o time encarnado precisa dos três pontos para pressionar Porto e Sporting. Jogando no Estádio da Luz, a expectativa é de uma postura ofensiva desde os minutos iniciais.

Alverca busca surpreender fora de casa

Do outro lado, o Alverca vive uma temporada de adaptação e luta para se firmar na elite. Na 10ª posição com 24 pontos em 20 jogos, a equipe acumula 7 vitórias, 3 empates e 10 derrotas. A campanha reflete a busca por regularidade: nos últimos confrontos, o time alternou entre vitórias importantes e tropeços.

Enfrentar o Benfica em seus domínios é uma das tarefas mais árduas do calendário. Para sair com um resultado positivo, o Alverca precisará de uma estratégia defensiva disciplinada, explorando os contra-ataques para tentar quebrar a invencibilidade do adversário.

Onde assistir ao jogo

A partida terá ampla cobertura para os torcedores. No Brasil, o jogo será transmitido pelos canais ESPN na TV fechada e pelo serviço de streaming . Em Portugal, a transmissão oficial para o jogo em casa das Águias fica por conta da . Na Europa, regiões como Alemanha e Suíça podem acompanhar o duelo via .