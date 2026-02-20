Neste sábado, 21, o Alverca recebe o Santa Clara em confronto válido pela 23ª rodada do Campeonato Português. A bola rola às 12h30 (de Brasília) no Complexo Desportivo FC Alverca, colocando frente a frente duas equipes que vivem realidades opostas na competição.

Cenário do confronto

A partida carrega um peso decisivo, especialmente para os visitantes. O duelo opõe um mandante que busca se consolidar na zona intermediária da tabela contra um visitante desesperado para fugir da zona de rebaixamento.

A imprensa local trata o jogo como uma oportunidade crucial para o Santa Clara tentar reverter sua espiral negativa, enquanto o Alverca tenta dar uma resposta positiva à sua torcida e garantir tranquilidade na reta final do torneio.

Alverca busca estabilidade em casa

Ocupando a 10ª colocação com 25 pontos, o Alverca faz uma campanha de manutenção, somando sete vitórias, quatro empates e 11 derrotas em 22 jogos. Apesar de oscilar durante a temporada, a equipe mantém uma distância segura da zona de perigo.

Vindo de um empate na última rodada, o time da casa vê neste confronto a chance ideal para somar três pontos contra um adversário fragilizado. Uma vitória praticamente elimina os riscos matemáticos de rebaixamento e consolida o clube no meio da tabela, permitindo um planejamento mais tranquilo para as rodadas finais.

Santa Clara em momento crítico

A situação dos açorianos é dramática. O Santa Clara chega para o duelo na 16ª posição, com apenas 17 pontos, ocupando a vaga que obriga a disputa de um playoff de rebaixamento contra o terceiro colocado da segunda divisão. O momento é o pior possível: a equipe acumula cinco derrotas consecutivas, sofrendo reveses recentes para adversários diretos e times do topo da tabela.

Com apenas quatro vitórias em todo o campeonato, o time precisa urgentemente pontuar para tentar alcançar uma posição de permanência automática e evitar a queda para a Liga 2.

Onde assistir e informações do jogo

O embate promete ser disputado, com o Alverca tentando impor o fator casa e o Santa Clara jogando pela sobrevivência. A partida terá transmissão confirmada para Portugal através da Sport TV1 e Sport TV Multiscreen. Não há previsão de transmissão oficial para o Brasil nos canais tradicionais.