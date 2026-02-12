A 22ª rodada da primeira divisão do Campeonato Português tem início nesta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, com um duelo crucial para a parte inferior da tabela. O Tondela recebe o Alverca no Estádio João Cardoso, com a bola rolando a partir das 17h45 (horário de Brasília).

O confronto coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos. Enquanto os donos da casa vivem uma situação dramática na zona de rebaixamento, os visitantes buscam consolidar sua posição no meio da tabela e garantir uma reta final de temporada tranquila.

Tondela: urgência máxima contra a degola

A situação do Tondela é delicada e exige reação imediata. Ocupando a 17ª colocação, a equipe encontra-se na zona de rebaixamento com apenas 14 pontos somados. A campanha reflete as dificuldades enfrentadas ao longo da temporada: são apenas 3 vitórias, 5 empates e 13 derrotas.

Conhecido como “Auriverdes”, o time encara este jogo diante de sua torcida como uma verdadeira final. A pressão sobre a comissão técnica é alta, visto que a sequência recente de resultados negativos aumentou a distância para os clubes fora do Z-3. Vencer em casa é obrigatório para manter vivas as esperanças de permanência na divisão.

Alverca: em busca de consolidação

Do outro lado, o Alverca chega ao confronto em uma posição mais confortável, embora sem margem para relaxamento total. O clube ocupa a 10ª posição na tabela com 24 pontos, fruto de uma campanha de 7 vitórias, 3 empates e 11 derrotas.

Com uma vantagem de 10 pontos sobre o adversário desta rodada, a equipe ribatejana pode adotar uma postura mais estratégica, explorando o nervosismo e a ansiedade dos anfitriões para buscar contra-ataques. Um resultado positivo praticamente elimina os riscos de rebaixamento e permite ao time planejar o restante da competição com serenidade.

Onde assistir Tondela x Alverca

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida, a transmissão será feita pela Sport TV 1. O canal detém os direitos de transmissão da Liga Portugal 2 e exibirá todas as emoções do duelo direto do Estádio João Cardoso.