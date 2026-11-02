O técnico Paulo Fonseca prepara sua saída do Lyon para assumir o comando do Sporting, de Portugal, segundo o jornal francês L’Équipe.

Contratado pela equipe francesa em janeiro de 2025, o treinador português já comunicou internamente a decisão sobre os novos rumos da sua carreira.

O Lyon está em terceiro lugar na Ligue 1, a três pontos do líder PSG, e começou a Liga Europa com duas vitórias e uma derrota. A movimentação repentina exigirá agilidade da gestão para manter o ritmo e a competitividade nos torneios continentais e locais.

Com as tratativas entre o treinador e o clube de Lisboa em estágio avançado, a diretoria francesa avalia substitutos. De acordo com a imprensa europeia, nomes como o do ítalo-brasileiro Thiago Motta foram ventilados nos bastidores como possíveis alternativas para a comissão técnica.