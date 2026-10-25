O Académico Viseu mostrou que eficiência pode superar o volume de jogo. Neste domingo, 25, a equipe visitou o Sporting no estádio José Alvalade e venceu por 2 a 1, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Português. O resultado consolida a excelente fase dos visitantes, que chegam à quinta vitória consecutiva na competição, enquanto os donos da casa sofrem sua primeira derrota no mesmo recorte de cinco partidas.

Eficiência contra posse de bola

O cenário tático da partida ficou claro nos números finais: o Sporting terminou com 71% de posse de bola, 11 escanteios a zero e 27 finalizações totais, contra apenas nove do adversário. No entanto, o Académico Viseu foi letal em suas investidas. Aos 24 minutos do primeiro tempo, João Guilherme aproveitou a assistência de Robinho para abrir o placar para os visitantes. Antes do intervalo, aos 47 minutos, a partida teve um momento de tensão com o VAR: um lance de pênalti a favor do Sporting foi revisado, mas a arbitragem concluiu que não houve pênalti, mantendo a vantagem no marcador.

Empate e o golpe decisivo

Na volta para a segunda etapa, o Sporting conseguiu transformar sua presença ofensiva em gol. Aos 62 minutos, Iván Fresneda serviu Luis Suárez, que balançou as redes e igualou a partida. Porém, a resposta do Académico Viseu foi rápida e definitiva. Aos 74 minutos, Soufiane Messeguem encontrou João Guilherme, que marcou seu segundo gol no jogo e selou o triunfo por 2 a 1.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Académico Viseu chega a 17 pontos e ocupa a 6ª colocação na tabela do Campeonato Português. O Sporting, que iniciou a rodada com 18 pontos, permanece com a mesma pontuação e figura no 3º lugar. O Sporting volta a campo na próxima sexta-feira, 30, quando enfrenta o Casa Pia pelo torneio nacional, antes de focar no duelo contra o Shakhtar pela Champions League na terça-feira, 3, Já o Académico Viseu joga no domingo, 1, em casa, contra o Rio Ave, também pelo Campeonato Português.