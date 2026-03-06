Neste sábado (7), o Estádio Municipal de Braga será palco de um confronto de alto nível válido pela 25ª rodada do Campeonato Português. O Braga recebe o vice-líder Sporting em uma partida decisiva para as pretensões de ambas as equipes na parte superior da tabela da temporada 2025/26. A bola rola às 15h (horário de Brasília).

Expectativa e Cenário do Campeonato

A partida é considerada um dos grandes destaques da rodada, que também conta com o clássico entre Benfica e Porto. Para o Sporting, o confronto é vital na perseguição ao líder. Com 61 pontos, quatro a menos que o rival Porto, os Leões não podem tropeçar se quiserem manter a disputa pelo título acesa. A imprensa local trata o jogo como um desafio complexo para a equipe de Lisboa, que precisa impor seu favoritismo fora de casa para pressionar o primeiro colocado.

Já o Braga, com 45 pontos, busca a vitória para se consolidar no G4, posição que garante vaga em competições europeias na próxima temporada. A equipe minhota sabe que um resultado positivo contra um adversário direto fortalece moralmente o elenco e o aproxima de seu principal objetivo na reta final do campeonato.

Braga busca consolidação no G4

O time da casa entra em campo motivado por uma sequência recente positiva. Ocupando a 4ª colocação, o Braga venceu quatro das suas últimas cinco partidas, demonstrando poder de reação e consistência. Com uma campanha de 13 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, os “Guerreiros do Minho” encaram o duelo contra o Sporting como fundamental não apenas para firmar sua posição na zona de classificação europeia, mas também para tentar diminuir a distância para os três primeiros colocados.

Sporting implacável na caça à liderança

Do outro lado, o Sporting chega ao Minho ostentando uma campanha quase irretocável. Na 2ª posição, a equipe de Lisboa perdeu apenas uma vez em todo o campeonato, somando 19 vitórias e 4 empates. A forma recente mantém o padrão de excelência, com vitórias consecutivas e apenas um empate nos últimos cinco jogos. Para os Leões, o jogo é tratado como uma final: qualquer tropeço pode permitir que o líder escape, tornando a vitória fora de casa uma obrigação para manter vivo o sonho do título.

Onde assistir e ficha técnica

A partida promete ser eletrizante e terá ampla cobertura de transmissão. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar o duelo através da ESPN (TV Fechada) e pelo serviço de streaming Disney+. Em Portugal, a transmissão oficial fica a cargo da Sport TV 1.