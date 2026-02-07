O Campeonato Português segue a todo vapor com a disputa da 21ª rodada da temporada 2025/26. Neste domingo, 8 de fevereiro, o Braga recebe o Rio Ave no Estádio Municipal de Braga. A bola rola a partir das 15h (horário de Brasília), em um confronto que coloca frente a frente uma equipe que briga na parte alta da tabela contra um adversário que luta para se distanciar da zona de perigo.

Braga em ascensão e de olho no pódio

O time da casa entra em campo vivendo um momento de afirmação na temporada. Ocupando a 4ª colocação com 36 pontos, o Braga ostenta uma campanha sólida de 10 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. A forma recente da equipe é animadora para o torcedor: vindo de uma sequência de três vitórias consecutivas nos últimos jogos, os Guerreiros do Minho querem fazer valer o fator casa para somar mais três pontos. O objetivo é claro: consolidar a posição no G-4 e continuar pressionando os rivais na luta por vagas nas competições europeias.

Rio Ave busca recuperação urgente

Em contrapartida, o cenário para o time visitante é de alerta. O Rio Ave ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, somando 20 pontos. A campanha de 4 vitórias, 8 empates e 8 derrotas reflete a instabilidade da equipe, que atravessa uma fase complicada: foram quatro derrotas nas últimas cinco partidas disputadas. Precisando desesperadamente de um resultado positivo para estancar a sangria e evitar que a zona de rebaixamento se aproxime, o time de Vila do Conde terá uma missão difícil fora de casa.

Expectativas para o confronto

A análise prévia aponta para um favoritismo do Braga. Jogando em seus domínios, a equipe bracarense deve tentar impor seu ritmo desde o início, buscando manter a proximidade com os três grandes do país (Porto, Sporting e Benfica). Para o Rio Ave, a partida é vista como um desafio de superação. A estratégia deve ser focada em uma defesa sólida para tentar surpreender nos contra-ataques, dada a diferença técnica e de momento entre os clubes.

Onde assistir Braga x Rio Ave

A partida decisiva terá ampla cobertura de transmissão. No Brasil, os torcedores poderão acompanhar o duelo pela ESPN (TV fechada) e através da plataforma de streaming Disney+. Em Portugal, a transmissão oficial fica por conta da Sport TV1.