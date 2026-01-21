Nesta quinta-feira (22), o Braga recebe o Nottingham Forest em um duelo decisivo válido pela 7ª rodada da fase de liga da UEFA Europa League 2025/26. A partida será disputada no Estádio Municipal de Braga, em Portugal, com início marcado para as 17h (horário de Brasília). Com a competição entrando em sua reta final, o confronto coloca frente a frente duas equipes que lutam pela parte superior da tabela.

Confronto direto por vaga nas oitavas

O embate em solo português é fundamental para as pretensões de ambos os clubes. Pelo novo formato do torneio continental, terminar entre os oito primeiros colocados da fase de liga assegura uma vaga direta nas oitavas de final, evitando a desgastante fase de playoffs. Para os donos da casa, vencer significa consolidar a posição no G-8. Já para os ingleses, o triunfo fora de casa é a chave para ultrapassar um rival direto e entrar na zona de classificação automática.

Guerreiros do Minho defendem posição

O time português entra em campo em uma situação ligeiramente mais confortável, ocupando a 7ª colocação com 13 pontos. A campanha sólida, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, dá confiança ao elenco. O objetivo do Braga é fazer valer o mando de campo para somar pontos cruciais e se manter na elite da tabela, garantindo o avanço direto no torneio sem a necessidade de jogos extras.

Forest busca ascensão na tabela

Do outro lado, o tradicional Nottingham Forest chega a Portugal com a missão de escalar a classificação. Atualmente na 11ª posição com 11 pontos — fruto de três vitórias, dois empates e uma derrota —, o clube inglês está a apenas dois pontos do adversário desta rodada. Uma vitória permitiria ao Forest ultrapassar o Braga e entrar de vez na briga pelas vagas diretas, reafirmando sua força no cenário europeu.

Onde assistir e transmissão

A partida promete equilíbrio, opondo a força caseira dos portugueses à resiliência do time inglês. Para os torcedores no Brasil, a transmissão está confirmada pela CazéTV (YouTube). Em Portugal, o jogo poderá ser acompanhado pela Sport TV e pela DAZN.