O Campeonato Português reserva grandes emoções para este domingo, 22 de março de 2026. Pela 27ª rodada da competição, o Braga recebe o líder Porto no Estádio Municipal de Braga, às 20h30 (horário de Lisboa). O duelo coloca frente a frente duas equipes da parte de cima da tabela com objetivos cruciais nesta reta final de temporada.

Porto em busca de consolidar a liderança

O visitante chega com status de favorito ao título nacional. O Porto é o atual primeiro colocado, somando 69 pontos após 26 jogos, fruto de uma campanha sólida de 22 vitórias, três empates e apenas uma derrota. Sob o comando do técnico Francesco Farioli, a equipe ostenta a melhor defesa do torneio e vem embalada por uma sequência de quatro vitórias e um empate nos últimos cinco compromissos. O objetivo é vencer fora de casa para manter a vantagem confortável sobre os rivais Sporting e Benfica na corrida pela taça.

Braga foca na vaga para competições europeias

O time da casa ocupa a quarta colocação na tabela, com 46 pontos. Com um jogo a menos em relação à maioria dos adversários (25 partidas disputadas), o Braga registra 13 vitórias, sete empates e cinco derrotas. A equipe dirigida por Carlos Vicens tenta somar pontos fundamentais diante de sua torcida para se firmar na zona de classificação para a pré-eliminatória da Europa League. Nos últimos cinco jogos, o retrospecto mostra três vitórias, um empate e uma derrota, evidenciando a força do time como mandante.

Onde assistir a Braga x Porto

A partida terá transmissão ao vivo para o Brasil na TV fechada pela ESPN 4. No streaming, os torcedores podem acompanhar o confronto pelo Disney+, além de plataformas como Zapping, Claro TV+, Sky+ e Vivo Play. Em Portugal, o jogo será exibido pela Sport TV 1.