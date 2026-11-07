O Paris Saint-Germain confirmou seu favoritismo neste sábado, 7, ao vencer o Troyes por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Francês. Apoiado em um amplo domínio da posse de bola, o time da casa construiu o resultado ainda no primeiro tempo e garantiu mais três pontos na corrida pelo título nacional.
Controle absoluto e gol na primeira etapa
O cenário do confronto foi ditado pelos números de posse e troca de passes. Postado no esquema 4-3-3 pelo técnico Luis Enrique, o Paris Saint-Germain terminou a partida com 74% de posse de bola e 857 passes trocados. O Troyes, sob o comando de Dumont em um 4-5-1, ficou com a bola em apenas 26% do tempo, registrando 295 passes.
O lance que definiu a partida aconteceu na reta final do primeiro tempo, envolvendo um jogador que havia acabado de ser advertido. Aos 34 minutos, o defensor Ilya Zabarnyi recebeu cartão amarelo. Pouco depois, aos 39 minutos, o mesmo Zabarnyi marcou o gol do Paris Saint-Germain, aproveitando a assistência de Senny Mayulu.
Defesas de Konaté e placar mantido
Na segunda etapa, o Troyes buscou alternativas e o técnico Dumont promoveu cinco substituições, mas a equipe visitante esbarrou nas três defesas realizadas pelo goleiro Safonov ao longo do duelo.
Do outro lado, o goleiro Konaté viu sua meta ser bastante exigida: o PSG finalizou 15 vezes no total, sendo sete na direção do gol, o que obrigou o arqueiro do Troyes a fazer seis defesas para evitar um placar mais elástico.
A etapa complementar também foi marcada por substituições no time da casa, com as entradas de João Neves, Quentin Ndjantou, Beraldo e Dro Fernández, além de dois cartões amarelos para a equipe visitante, recebidos por Jérémy Le Douaron e Antoine Mille.
Situação na tabela e próximos jogos
Com este resultado, o Paris Saint-Germain chega a 23 pontos e segue como 1º colocado no Campeonato Francês. Contando este jogo, a equipe parisiense ostenta uma sequência perfeita de cinco vitórias nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Troyes permanece na 16ª posição, com oito pontos, acumulando um balanço de uma vitória, um empate e três derrotas em sua sequência recente no torneio.
O Paris Saint-Germain volta a campo no dia 21, quando visita o Nice pelo Campeonato Francês. Na sequência, o time tem compromisso pela Uefa Champions League contra a Roma (25/11). O Troyes, por sua vez, joga dia 20 contra o Le Havre, em casa, também pelo torneio nacional.