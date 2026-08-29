Pelas ruas de Florença, a magnífica cidade italiana consagrada como o berço do Renascimento, a cor violeta predomina entre os fãs de futebol. A despeito da seca de títulos (o último veio na virada do século XXI) o florentino que ousa não torcer pela Fiorentina tende a receber olhares de reprovação. Se a escolha for pela rival Juventus, então, a tendência é receber um xingamento em bom toscano, o dialeto com o qual o filho mais célebre da cidade, Dante Alighieri, escreveu a Divina Comédia, e que, séculos depois, deu origem ao idioma que unificou a Itália.

A AC Fiorentina, que neste sábado, 29 de agosto, completa 100 anos de vida, tem uma história bem menos gloriosa que a dos artistas que colocaram Firenze (como é chamada a cidade em italiano) em todo livro de história que se preze. Há poucos anos, o clube chegou até a passar do purgatório financeiro ao inferno da falência. Mas ressurgiu, e nem mesmo a goleada por 4 a 0 na última partida, contra a Roma, impediu que os tifosi festejassem o centenário de um dos clubes mais tradicionais do Calcio, cuja identidade única é simbolizada pela cor roxa. A réplica do David de Michelangelo, exposta na Piazzale que leva o nome do célebre pintor e escultor, não poderia ficar de fora das celebrações.

Fundação, uniforme e estádio

O uniforme comemorativo do centenário da Fiorentina, lançado na última quarta-feira, 26, em parceria com a fornecedora Joma, carrega as cores vermelho e branco. A inspiração está diretamente ligada à fundação da Fiorentina em 29 de agosto de 1926, fruto da fusão entre o Club Sportivo Firenze (que jogava de vermelho) e a Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas (de branco). A unificação foi uma iniciativa do Marquês Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano, que estabeleceu o uniforme meio vermelho e meio branco como titular da equipe toscana.

A icônica camisa roxa da Fiorentina só estreou em 1929. Reza a lenda que as camisas vermelhas e brancas foram lavadas no rio Arno e a mistura de tintas teria desbotado, gerando um tom violeta. A versão oficial, porém, dá conta de que o fundador Luigi Ridolfi se encantou com o uniforme usado pelo Újpest, da Hungria, após um amistoso e optou pela mudança.

A nova camisa da Fiorentina também retoma o escudo representado pelo lírio vermelho (símbolo da cidade de Florença) aplicado sobre um brasão branco. A manga esquerda da camisa leva treze lírios, uma homenagem a Davide Astori, capitão do clube que vestia a camisa 13 e morreu em 2018.

A Fiorentina manda seus jogos há mais de 90 anos no Estádio Artemio Franchi, projetado pelo renomado arquiteto Pier Luigi Nervi. Inaugurado em 13 de setembro de 1931, então sob o nome de Giovanni Berta, um mártir fascista, é considerado uma obra-prima da arquitetura racionalista italiana. Depois da Segunda Guerra Mundial, a casa da Viola passou a se chamar Stadio Comunale e foi finalmente rebatizado como Artemio Franchi, em homenagem ao ex-presidente da Uefa e da federação italiana. Passou por reformas para ser um dos palcos da Copa do Mundo de 1990.

Os títulos da Fiorentina

As maiores glórias da Viola (apelido em razão da cor violeta introduzida no uniforme a partir de 1929) ocorreram entre os anos 1950 e 1960. O primeiro dos títulos italianos, o de 1955-56, contou com o brilho do brasileiro Julinho Botelho, até uma reverenciado como um dos maiores ídolos do clube. O segundo e último scudetto veio no longínquo ano de 1969, com Amarildo como um dos heróis (ler mais abaixo sobre os ídolos brasileiros do clube)

Na Copa da Itália, o clube tem mais tradição: foram seis taças, a última em 2001, justamente a última conquista no geral. A equipe que venceu o Parma na decisão já não contava com a lenda Gabriel Batistuta, mas com dois brasileiros: o volante Amaral e o atacante Leandro Amaral.

Campeonato Italiano: 2 títulos (1955-56 e 1968-69)

Copa da Itália: 6 títulos (1939-40, 1960-61, 1965-66, 1974-75, 1995-96 e 2000-01)

Supercopa da Itália: 1 título (1996)

Taça dos Clubes Vencedores de Taças da Uefa: 1 título (1960-61)

A Fiorentina ainda amarga um histórico de vice-campeonatos. O mais famoso deles foi em sua única final de Copa dos Campeões da Uefa (atual Champions League), em 1957, quando foi derrotada por 2 a 0 pelo Real Madrid. Em 1990, perdeu outra final europeia, talvez a mais dolorosa delas, a da Copa da Uefa (atual Liga Europa) para a Juventus, em mais um capítulo que moldou a maior rivalidade para os florentinos.

Recentemente, a equipe de Florença perdeu duas finais de Conference League seguidas: 2 a 1 para o West Ham em 2023 e 1 a 0 para o Olympiacos em 2024. Ainda em 2023, voltou a bater na trave na decisão da Copa da Itália, 2 a 1 para a Inter de Milão. Na liga italiana, o mais perto que a equipe ficou do scudetto novamente foi em 1999, quando chegou a liderar a classificação, mas foi ultrapassada na reta final em meio a um polêmico retorno do brasileiro Edmundo ao Rio de Janeiro para curtir o Carnaval.

Os maiores ídolos da Fiorentina

Quem viveu o futebol dos anos 1990 certamente se lembra do argentino Gabriel Omar Batistuta ostentando suas longas madeixas e sua camisa roxa. O “Re Leone (Rei Leão), ou ainda Batigol, defendeu a Fiorentina entre 1991 e 2000, inclusive tendo disputado a segunda divisão, e fincou seu nome entre os maiores ídolos da Viola com 208 gols marcados e três títulos (Série B de 1994, Copa Itália e Supercopa da Itália de 1996).

Batistuta só não é unanimidade absoluta como o maior jogador de todos os tempos na Fiorentina, pois Giancarlo Antognoni, recordista de jogos pelo clube (412 entre 1972 e 1987), é uma lenda local. Campeão da Copa da Itália de 1975 e da Copa do Mundo de 1982 pela Azzurra, Antognoni é até hoje dirigente da Fiorentina.

Outro nome lendário é o do sueco Kurt Hamrin, que divide a artilharia histórica do clube com Batistuta. Apelidado de l’Uccellino (Passarinho), ele chegou à Florença em 1958, logo após ser vice-campeão da Copa do Mundo ao perder para o Brasil em casa, e jogou pela Fiorentina até 1967. Hamrim defendeu outros clubes italianos e morreu na capital da Toscana aos 89 anos, em 2024. Roberto Baggio é outro nome constantemente citado entre os grandes ídolos da Fiorentina, mas sua conflituosa ida para a rival Juventus é até hoje motivo de mágoa na cidade.

Os 10 Maiores Artilheiros da História da Fiorentina

Gabriel Batistuta – 208 gols (1991–2000) Kurt Hamrin – 208 gols (1958-1967) Miguel Montuori – 84 gols (1955–1961) Giancarlo Antognoni – 72 gols (1972–1987) Adrian Mutu – 69 gols (2006–2011) Luca Toni – 57 gols (2005–2007, 2012–2013) Alberto Gilardino – 63 gols (2008–2012) Roberto Baggio – 55 gols (1985–1990) Giuseppe Rossi – 33 gols (2013–2017) Federico Chiesa – 34 gols (2016–2020)

As lendas brasileiras da Viola

Os torcedores da Fiorentina tem carinho especial pelo Brasil, sobretudo graças a dois heróis dos primeiros scudetti. Julinho Botelho atravessou o Atlântico em 1955 na condição de estrela da Portuguesa e um dos destaques do Brasil na Copa do ano anterior na Suíça. Logo em sua primeira temporada, Julinho marcou o gol do empate em 1 a 1 contra a Triestina que garantiu o primeiro título italiano do clube.

Por jogar fora de seu país, por conta das normas da época, Julinho abriu mão de integrar a seleção brasileira de 1958 que conquistaria a primeira Copa do Mundo na Suécia. Ele deixou a Fiorentina após três anos e 23 gols em 98 jogos, com saudade do Brasil (o que lhe renderia o apelido de Senhor Tristeza) e sob lágrimas na Toscana. Se tornaria ídolo também do Palmeiras e jamais seria esquecido na Itália.

Já no título de 1969, o destaque foi Amarildo, o “Possesso”, contratado junto ao Milan, que fez seis gols na campanha vitoriosa da Viola. O substituto de Pelé no bimundial em 1962 deixaria o clube em 1971 antes de se aventurar em sua terceira equipe italiana, a Roma.

Outro ídolo eterno da Fiorentina, e que estará presente nas celebrações do centenário, é o ex-volante Dunga. Apesar de ter vindo do vizinho Pisa, o capitão do tetracampeonato rapidamente ganhou o coração dos florentinos com sua determinação em campo. Fez 122 jogos entre 1988 e 1992, chegou a vestir a camisa 10 e, apesar de não ter conquistado taças, construiu uma forte relação com Florença.

“A Fiorentina não é somente uma questão de coração, mas de alma. Porque o coração um dia para, mas a alma jamais”, afirmou Dunga em entrevista à PLACAR cuja íntegra será publicada no próximo domingo, 29, dia do centenário do clube.

Outro grande jogador brasileiro a vestir a camisa violeta foi Sócrates, que trocou o Corinthians pela Fiorentina em 1984, em meio ao processo de redemocratização do Brasil. A passagem do Doutor pelo Berço do Renascimento, no entanto, foi curta e turbulenta (e amplamente documentada por PLACAR). Em entrevista em 1986, o craque mais politizado que o Brasil já teve disse que seu fracasso se deveu a razões extracampo. “O futebol italiano é dominado pela Democracia-Cristã e eu era do lado do Partido Comunista Italiano. Os democratas-cristãos me aniquilaram.”.

Queda e Renascimento

O momento mais triste da centenária história da Fiorentina ocorreu no início do século. Sob a gestão do produtor de cinema Vittorio Cecchi Gori, o clube acumulou dívidas astronômicas e, um ano depois de conquistar seu último troféu, teve sua falência decretada no verão de 2002.

Rebaixada sumariamente para a Serie C2 (a quarta divisão italiana), a Fiorentina teve de ser refundada sem seu nome original: as cores e sua marca passaram a se chamar temporariamente Florentia Viola. Nesta época, o veterano Angelo Di Livio, no clube desde a boa fase de 1999, eternizou-se como ídolo local ao decidir permanecer no clube rebaixado.

Já sob a liderança da família Della Valle e com apoio incondicional de sua torcida, a Fiorentina conquistou acessos consecutivos, recuperou seu nome e identidade, e retornou à Serie A em 2004.

Outras curiosidades

Rivalidade

A Fiorentina mantém certa rivalidade com os vizinhos toscanos como Siena, Pisa e Empoli, mas a maior animosidade é mesmo com a Juventus. A rixa com o gigante de Turim ganhou contornos de ódio esportivo sobretudo graças a dois momentos. Na rodada decisiva para o Scudetto de 1981-82, a Fiorentina teve um gol anulado de forma contestada contra o Cagliari, enquanto a Velha Senhora venceu o Catanzaro com um pênalti duvidoso. A Juventus ficou com o título por um ponto de vantagem.

Já em 1990, a Venda de Roberto Baggio dias depois de perder a final da Copa da UEFA para a própria Juventus provocou tumultos e protestos violentos pelas ruas de Florença.

Hino

O hino “Canzone Viola” (conhecido popularmente como “O Fiorentina”) foi composto em 1930 e é um dos mais antigos e tradicionais do futebol mundial

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