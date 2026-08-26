A ACF Fiorentina, clube italiano que completa 100 anos no próximo 29 de agosto, possui uma das camisas mais marcantes do futebol mundial, na cor roxa – daí seu apelido Viola (violeta em italiano). O uniforme comemorativo do centenário, lançado em Florença nesta quarta-feira, 26, pela fornecedora Joma, no entanto, carrega outras cores: vermelho e branco.

A inspiração está diretamente ligada à criação da Fiorentina em 1926, fruto da fusão entre o Club Sportivo Firenze (que jogava de vermelho) e a Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas (de branco). A unificação foi uma iniciativa do Marquês Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano, que estabeleceu o uniforme meio vermelho e meio branco como titular da equipe toscana.

A icônica camisa roxa da Fiorentina só estreou em 1929. Reza a lenda que as camisas vermelhas e brancas foram lavadas no rio Arno e a mistura de tintas teria desbotado, gerando um tom violeta. A versão oficial, porém, dá conta de que o fundador Luigi Ridolfi se encantou com o uniforme usado pelo Újpest, da Hungria, após um amistoso e optou pela mudança.

A nova camisa da Fiorentina também retoma o escudo representado pelo lírio vermelho (símbolo da cidade de Florença) aplicado sobre um brasão branco.

A manga esquerda da camisa leva treze lírios, uma homenagem a Davide Astori, capitão do clube que vestia a camisa 13 e morreu em 2018.

A Joma preparou versões limitadas da camisa comemorativa do centenário. Foram produzidas apenas 1.926 unidades do modelo vermelho e branco, em referência ao ano de fundação, enquanto a versão preta, de goleiro, terá somente 100 exemplares.

A camisa do centenário está à venda nas lojas oficiais da Fiorentina e através do site fiorentinastore.com, por 180 euros (equivalente a mais de R$ 1.080 pela cotação atual).