O confronto entre Fiorentina e Inter de Milão, válido pela 30ª rodada da Serie A está marcado para este domingo, 22 , às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença.

Momento das equipes e classificação

A Inter de Milão chega ao duelo consolidada como a líder isolada da competição. Os Nerazzurri somam 68 pontos em 29 jogos, mantendo uma vantagem de sete pontos sobre o vice-líder Milan. A equipe busca manter o domínio ofensivo, tendo o melhor ataque do campeonato com 65 gols marcados.

Por outro lado, a Fiorentina atravessa um período de instabilidade técnica, ocupando a 16ª posição na tabela. A equipe de Florença precisa superar um retrospecto negativo recente contra o rival de Milão para se afastar da zona de perigo e retomar a confiança na temporada 2025-2026. No confronto do primeiro turno, a Inter venceu por 3 a 0 no San Siro.

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