Futebol Europeu

Brasileiro de 18 anos é contratado na Itália com ajuda da inteligência artificial

Footbao usa a IA para identificar habilidades dos jogadores; meio-campista Leonardo Veiga jogará no Spezia Calcio

Publicado por: Redação em 02/10/2025 às 18:08 - Atualizado em 02/10/2025 às 18:08
Brasileiro de 18 anos é contratado na Itália com ajuda da inteligência artificial
Plataforma utilizou a IA para analisar características do jogador - Carmen Mandato/AFP

A inteligência artificial já atua também no futebol. O meio-campista Leonardo Veiga, de 18 anos, acertou a sua transferência para o futebol italiano com a ajuda de uma plataforma de IA.

O jogador foi selecionado pela plataforma Footbao para uma semana de treinos com o US Lecce, da Itália. Após os testes, o Spezia, da Série B Italiana, ofereceu um contrato até 2027 para o atleta.

A plataforma utilizou um vídeo enviado para o jogador para analisar as suas características mais marcantes. “Excelente controle de bola, visão de jogo e precisão no passe” foram algumas das características apontadas pela IA da Footbao.

“A primeira vez que fui para a Itália, por meio da Footbao em 2025, já foi a realização de um sonho. Eu gravei um vídeo, mas achei que não ia dar nada. Depois de um tempo eu recebi a mensagem que eu fui selecionado entre mais de mil atletas fiquei em êxtase. A experiência de ter o meu talento reconhecido e validado pela IA da plataforma abriu as portas para o que parecia impossível”, disse o jogador.

Leonardo Veiga vai jogar na Série B Italiana - Divulgação

Leonardo Veiga vai jogar na Série B Italiana – Divulgação

Leonardo começou a jogar em sua cidade natal, Itajaí-SC, e tem uma trajetória que inclui passagens por clubes catarinenses nas categorias de base. A oportunidade na Itália é celebrada também pela plataforma, validada no propósito de usar a tecnologia para criar oportunidades para os novos talentos.

“Este feito não só reforça a eficácia do nosso modelo, mas também demonstra o nosso papel como pioneiros na democratização do acesso ao mercado do futebol e da nova forma de scouting. Este é mais um de muitos talentos que ainda serão descobertos pela nossa plataforma e que indica que estamos no caminho certo para transformar a indústria do futebol global”, analisou Nick Rappolt, diretor da Footbao, empresa que tem 16 clubes parceiros ativos no Brasil.

