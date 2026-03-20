O Napoli visita o Cagliari nesta sexta-feira, 20, às 14h30 (de Brasília), em partida válida pela 30ª rodada da Serie A italiana. O confronto ocorre no estádio Unipol Domus e é decisivo para as pretensões de ambas as equipes na reta final da competição nacional.

Situação das equipes na Serie A

O Napoli, sob o comando técnico de Antonio Conte, ocupa atualmente a terceira posição com 59 pontos. A equipe busca consolidar sua vaga no G4 e seguir na disputa direta pelo título, vindo de uma vitória por 2 a 1 sobre o Lecce na rodada anterior.

Já o Cagliari, liderado por Fabio Pisacane, atravessa um momento de pressão na tabela. Ocupando a 15ª colocação com 30 pontos, o time da Sardenha tenta se recuperar da derrota por 3 a 1 sofrida contra o Pisa para se afastar definitivamente da zona de rebaixamento.

Desfalques da partida

Ambos os times enfrentam ausências importantes por lesão. O Cagliari não contará com o atacante Andrea Belotti, além de Mattia Felici e Riyad Idrissi. Pelo lado do Napoli, o capitão Giovanni Di Lorenzo e Antonio Vergara são os principais desfalques confirmados para o embate.

Conforme os registros do último encontro entre os dois clubes, a partida terminou empatada em 1 a 1. Para este novo duelo, o Napoli aposta no poder ofensivo de Rasmus Højlund, enquanto o Cagliari confia no fator casa para tentar surpreender o adversário e somar pontos cruciais na permanência na elite italiana.

Onde assistir a Cagliari x Napoli ao vivo

A transmissão ao vivo para o Brasil será realizada pelo canal fechado ESPN3 e pela plataforma de streaming Disney+.