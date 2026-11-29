O Como aproveitou a vantagem numérica desde os minutos iniciais para vencer a Juventus por 3 a 0 neste domingo, 29, no estádio Giuseppe Sinigaglia, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. A expulsão direta de Randal Kolo Muani logo aos cinco minutos condicionou a partida, permitindo aos donos da casa um controle absoluto das ações. Com o resultado, a equipe mandante saltou provisoriamente da quinta para a quarta posição na tabela de classificação.

Expulsão precoce e controle absoluto

O rumo do confronto foi definido logo aos cinco minutos do primeiro tempo, quando Kolo Muani recebeu cartão vermelho direto, deixando a Juventus com um jogador a menos. A partir desse momento, o Como, comandado pelo técnico Cesc Fàbregas, assumiu o domínio total da posse de bola, que terminou em 75% contra apenas 25% dos visitantes. A pressão mandante resultou em 18 finalizações totais e 748 passes trocados. O goleiro Guglielmo Vicario ainda fez cinco defesas na partida, mas não conseguiu evitar o primeiro gol, marcado por Nico Paz nos acréscimos da etapa inicial.

No segundo tempo, o cenário de superioridade se manteve. Aos 18 minutos, Anastasios Douvikas marcou o segundo gol do Como. A Juventus, armada no esquema 3-5-2 pelo técnico Luciano Spalletti, encontrou dificuldades para reagir e registrou apenas uma finalização no gol durante todo o jogo. Aos 35 minutos, da etapa final, Nico Paz deu a assistência para Douvikas marcar o seu segundo gol na partida e fechar o placar em 3 a 0.

Com a vitória, o Como assume a quarta posição com 29 pontos, pelo menos até o Milan enfrentar o Cagliari na segunda-feira. Já a Juventus permanece na sétima colocação com 21 pontos.

O Como volta a campo no próximo sábado, 05, contra o Monza, pelo Campeonato Italiano, e na quarta-feira, 09, enfrenta o Betis pela Liga dos Campeões. A Juventus joga no domingo, 06, contra a Udinese, pelo torneio nacional, e na quinta-feira, 10, encara o Hapoel Beer Sheva pela Liga Europa.