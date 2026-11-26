A Juventus confirmou seu favoritismo e venceu o Omonia Nicosia de virada por 4 a 1 nesta quinta-feira, 26, no Allianz Stadium, em Turim, pela quinta rodada da Europa League. Após sair atrás no placar no início do jogo, o time comandado pelo técnico Spalletti impôs seu ritmo, dominou as ações e construiu a goleada com tranquilidade.
Susto inicial e resposta rápida
O Omonia Nicosia surpreendeu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando Lubomír Šatka abriu o placar após assistência de Muamer Tanković. No entanto, a vantagem dos visitantes não durou muito. Aos 37 minutos, Andrea Cambiaso empatou a partida, aproveitando passe de Francisco Conceicao. Pouco antes do intervalo, aos 43 minutos, Francisco Conceicao voltou a atuar como garçom, desta vez servindo Jeff Ekhator, que colocou a Juventus em vantagem antes da ida para o vestiário.
Controle absoluto e goleada
No segundo tempo, a Juventus manteve o controle da posse de bola, que fechou em 61%, e continuou pressionando. Aos 68 minutos, Francisco Conceicao coroou sua grande atuação marcando o terceiro gol italiano. Cinco minutos depois, aos 73, foi a vez de Andrea Cambiaso retribuir e dar a assistência para Jérémie Boga fechar o placar em 4 a 1. O goleiro Kaminski, do Omonia Nicosia, ainda fez cinco defesas na partida, evitando um placar mais elástico diante das 23 finalizações da equipe da casa.
Cenário na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, a Juventus, que iniciou a rodada na sexta posição, chega a 13 pontos em cinco jogos na Europa League. A equipe italiana mantém uma sequência invicta na competição, somando quatro vitórias e um empate nos últimos cinco confrontos. Já o Omonia Nicosia amarga sua terceira derrota consecutiva no torneio.
A Juventus volta a campo no próximo domingo, 29, para enfrentar o Como, pelo Campeonato Italiano. O Omonia Nicosia terá seu próximo compromisso apenas no dia 10 de dezembro, uma quinta-feira, quando recebe o Celtic, novamente pela Europa League.