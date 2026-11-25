O goleiro brasileiro Neto será o titular da Juventus no confronto contra o Omonia, válido pela quinta rodada da fase da liga da Liga Europa, no Allianz Stadium. Durante entrevista coletiva realizada em Turim, ao lado do técnico Luciano Spalletti, o experiente arqueiro de 37 anos afirmou estar empolgado com a oportunidade de defender a meta da Velha Senhora novamente.

Neto acertou seu retorno à Juventus no final de setembro em transferência sem custos, contratado em regime de urgência após o goleiro reserva Kamil Grabara sofrer uma grave lesão ligamentar no joelho. Ele jogará no lugar do titular Guglielmo Vicario, que será poupado na partida contra os cipriotas.

O brasileiro não disputa uma partida oficial desde 30 de maio, quando atuava pelo Botafogo. Sua última atuação com a camisa da equipe de Turim foi em maio de 2017, na vitória por 2 a 0 sobre a Lazio na final da Copa da Itália.

“Eu estava em um momento da minha vida em que buscava algumas coisas e em que precisava fazer sentido o que eu faria. Eu esperava por algo que me tocasse por dentro e dissesse: olha, isso faz sentido, aqui você pode fazer algo diferente. E quando recebi essa chance, senti que realmente tinha um sentido diferente. E também porque lá no fundo eu sentia que havia um capítulo em aberto da época em que eu passei por aqui. A vida me deu esse momento e estou muito contente e satisfeito”, disse.

O jogador também pediu atenção redobrada aos contra-ataques da equipe cipriota e mencionou a experiência do goleiro compatriota Fabiano, titular do adversário. A Juventus chega para o duelo na quinta posição da fase da liga do torneio europeu, com dez pontos em quatro partidas, enquanto figura na sexta colocação no Campeonato Italiano.