Nesta quinta-feira, 5, dois dos maiores ícones do futebol mundial celebram seus aniversários. O português Cristiano Ronaldo completa 41 anos, enquanto o brasileiro Neymar chega aos 34 anos. A diferença de idade reflete de maneira inversa o protagonismo e desempenho dos jogadores em campo, com o atacante do Santos ainda buscando fugir de lesões, se reencontrar em campo e ser convocado para a Copa do Mundo pela seleção brasileira.

O atual momento de Cristiano Ronaldo e Neymar

A carreira de Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, ainda está ativa e recheada de metas individuais. Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, o craque enfrenta um momento de tensão com o clube, incluindo episódios de afastamento dos treinos por discordâncias com a gestão. Apesar disso, ele segue sendo peça central do ataque saudita e continua marcando gols de forma impressionante.

Atualmente, contabiliza cerca de 961 gols oficiais por clubes e seleção e segue em contagem regressiva rumo aos 1000 – podendo alcançar a marca já na próxima Copa do Mundo.

Neymar comemora seu gol contra o México na Copa das Confederações de 2013 - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar e Pelé em ensaio de capa para a edição de aniversário dos 40 anos da Placar, em 2010 -
Neymar, jogador do Santos brinca com crianças após o treino do Santos no CT Rei Pelé - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar jogador do Santos com a camisa da seleção Brasileira - Alexandre Battibugli/PLACAR.
Neymar do Santos comemorando o título de campeão da Libertadores de 2011, diante do Peñarol, no Pacaembu - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar pela seleção brasileira na partida contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, no Allianz Parque - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar pela seleção brasileira na partida contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, no Allianz Parque - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar, jogador do Santos, durante um jogo do campeonato Paulista de 2011 - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar, jogador do Santos brinca com crianças após o treino do Santos no CT Rei Pelé - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar, jogador do Santos, como goleiro durante treino no CT Rei Pelé - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar em ação em Brasil 1 x 0 Romênia, partida de despedida do Ronaldo da seleção brasileira, no Estádio do Pacaembu, em 2011- Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar, jogador do Santos Futebol Clube, durante lanca da partida contra o Corinthians, válida pelo Campeonato Paulista de 2009 - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar, jogador do Santos - Alexandre Battibugli/PLACAR
Messi do Barcelona cumprimenta Neymar do Santos, durante jogo da final do Campeonato Mundial de Interclubes - Alexandre Battibugli / PLACAR
Messi do Barcelona e Neymar e Durval do Santos, durante jogo da final do Campeonato Mundial de Interclubes (Alexandre Battibugli)
Neymar do Santos durante jogo entre Santos 1 x 0 - Corinthians, partida válida pelo Campeonato Paulista, no estádio da Vila Belmiro - Alexandre Battibugli
Neymar do Santos e Alessandro do Corinthians durante jogo entre Corinthians 3 X 1 Santos, partida válida pelo Campeonato Paulista, no Estádio do Pacaembu / Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar chora após eliminação da Copa do Mundo de 2022 - Akexandre Battibugli / PLACAR
Neymar comemora seu gol contra a Espanha na final da Copa das Confederações de 2013, no Maracanã - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar em ação em Brasil 1 x 0 Romênia, partida de despedida do Ronaldo da seleção brasileira, no Estádio do Pacaembu, em 2011- Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar antes de a bola rolar para Brasil 1 x 0 Romênia, partida de despedida do Ronaldo da seleção brasileira, no Estádio do Pacaembu, em 2011- Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar, em ensaio no CT do Santos, em 2011 - Alexandre Battibugli/PLACAR
Renato Pizzutto, fotógrafo ao lado de Neymar, jogador do Santos com o troféu Bola Ouro e de Prata na 42ª edição do prêmio Bola de Prata, entregue aos destaques do futebol brasileiro de 2011, promovido pela revista Placar e pela ESPN Brasil, no Museu do Futebol - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar comemorando gol pela seleção brasileira, na Copa do Mundo de 2014, diante de Camarões, no Mané Garrincha - Alexandre Battibugli/PLACAR.
Celso Unzelte apresentador do canal ESPN Brasil junto com Neymar, jogador do Santos, na 42ª edição do prêmio Bola de Prata, entregue aos destaques do futebol brasileiro de 2011, promovido pela revista Placar e pela ESPN Brasil, no Museu do Futebol - Alexandre Battibugli/PLACAR.
Neymar jogador do Santos com a camisa da seleção Brasileira - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar do Santos antes do jogo Corinthians 3 X 1 Santos, partida válida pelo Campeonato Paulista, no Estádio do Pacaembu - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar, jogador do Santos - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar, jogador do Santos - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar durante a derrota para o México na final das Olimpíadas de Londres 2012, em Wembley - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar durante Brasil 3 x 0 Coréia do Sul, nas Olimpiadas de Londres 2012 - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar foi cortado da Copa do Mundo de 2014 após levar joelhada nas costas do colombiano Camilo Zuñiga - Castelão -Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar chorando de emoção e sendo confortado pelo técnico Felipão após vitória nos pênaltis sobre o Chile, pelas oitavas da Copa do Mundo de 2014, no Mineirão - Alexandre Battibugli/PLACAR
Neymar na vitória sobre a Colômbia, pouco antes de se lesionar, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2014, no Castelão - Alexandre Battibugli/PLACAR
Veja também
Boca Juniors e Benfica fizeram jogo movimentado pelo Grupo C do Mundial de Clubes - Alexandre Battibugli/PLACAR

As melhores fotos do Mundial de Clubes 2025

A amizade entre Sócrates e Zico, no acervo de PLACAR

A amizade entre Sócrates e Zico, no acervo de PLACAR