Nesta quinta-feira, 5, dois dos maiores ícones do futebol mundial celebram seus aniversários. O português Cristiano Ronaldo completa 41 anos, enquanto o brasileiro Neymar chega aos 34 anos. A diferença de idade reflete de maneira inversa o protagonismo e desempenho dos jogadores em campo, com o atacante do Santos ainda buscando fugir de lesões, se reencontrar em campo e ser convocado para a Copa do Mundo pela seleção brasileira.
O atual momento de Cristiano Ronaldo e Neymar
A carreira de Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, ainda está ativa e recheada de metas individuais. Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, o craque enfrenta um momento de tensão com o clube, incluindo episódios de afastamento dos treinos por discordâncias com a gestão. Apesar disso, ele segue sendo peça central do ataque saudita e continua marcando gols de forma impressionante.
Atualmente, contabiliza cerca de 961 gols oficiais por clubes e seleção e segue em contagem regressiva rumo aos 1000 – podendo alcançar a marca já na próxima Copa do Mundo.
Quais são os estádios de futebol das Olimpíadas de 2028
Do outro lado, Neymar Jr, que completou 33 anos em 2025 e agora chega aos 34, vive um cenário muito distinto. Após retornar ao Santos, o brasileiro passou a temporada marcada por frequentes lesões musculares e no joelho, o que impactou sua presença em campo e sua condição física.
A volta ao futebol brasileiro foi recebida com otimismo, mas as constantes paradas e a falta de regularidade em campo fizeram com que o camisa 10 enfrentasse críticas e incertezas sobre sua continuidade na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026.
Como Cristiano Ronaldo estava na idade de Neymar?
Quando Cristiano Ronaldo tinha 34 anos, em 2019, sua carreira estava em outro capítulo. Naquela temporada, o português estava na Juventus, em sua primeira temporada completa pelo clube italiano, após a transferência de destaque saindo do Real Madrid.
Em 2019, Ronaldo participou de um grande número de jogos e se manteve letal na frente do gol. Ao longo de 50 jogos, entre clube e seleção portuguesa, o atacante marcou 39 gols e serviu quatro assistências – participando de um total de 43 gols.
Pelo Juventus, CR7 foi campeão da Série A italiana e eleito o melhor jogador do campeonato. Já na seleção de Portugal, foi protagonista na campanha que terminou com título da Nations League.
Aos 34 anos, Cristiano vivia a primeira temporada na Juventus – EFE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL
CR7 x Neymar em números
Cristiano Ronaldo (34 anos / 2019)
1ª temporada na Juventus
40 jogos = 25 gols e 4 assistências (Juventus)
10 jogos = 14 gols (Portugal)
50 jogos = 39 gols e 4 assistências (clube + seleção)
Campeão da Nations League
Campeão da Série A italiana
Melhor jogador da Série A italiana
Vice-campeão da Copa da Itália
Vice-campeão da Supercopa da Itália
Neymar (33 anos / 2025)
1ª temporada de retorno ao Santos
28 jogos = 11 gols e 4 assistências