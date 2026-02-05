Nesta quinta-feira, 5, dois dos maiores ícones do futebol mundial celebram seus aniversários. O português Cristiano Ronaldo completa 41 anos, enquanto o brasileiro Neymar chega aos 34 anos. A diferença de idade reflete de maneira inversa o protagonismo e desempenho dos jogadores em campo, com o atacante do Santos ainda buscando fugir de lesões, se reencontrar em campo e ser convocado para a Copa do Mundo pela seleção brasileira.

O atual momento de Cristiano Ronaldo e Neymar

A carreira de Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, ainda está ativa e recheada de metas individuais. Atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, o craque enfrenta um momento de tensão com o clube, incluindo episódios de afastamento dos treinos por discordâncias com a gestão. Apesar disso, ele segue sendo peça central do ataque saudita e continua marcando gols de forma impressionante.

Atualmente, contabiliza cerca de 961 gols oficiais por clubes e seleção e segue em contagem regressiva rumo aos 1000 – podendo alcançar a marca já na próxima Copa do Mundo.