Em entrevista ao canal Cronache di Spogliatoio nesta quarta-feira, 18, o técnico Antonio Conte manifestou abertamente a convicção de que um dia voltará a comandar a Juventus. O treinador destacou a forte ligação histórica que mantém com a equipe de Turim, como jogador e técnico, e cravou que seu ciclo no clube ainda não acabou.

“Acho que o ciclo com a Juve antes ou depois terá que se fechar. Eu sei que deixei algo e esse ciclo antes ou depois deveríamos fechá-lo com a Juve”, afirmou Conte.

O treinador explicou que um retorno à equipe bianconera depende de uma combinação de fatores de mercado que quase coincidiram recentemente. “Houve no passado momentos em que poderíamos ter nos reunido, mas é difícil porque precisam acontecer duas situações: eu livre e eles em busca de um treinador”, contou.

“A primeira vez foi quando a Juve contratou (Maurizio) Sarri (2019). Eu estava livre, mas depois vou para a Inter. A segunda vez foi quando contratou Thiago Motta (2024) e eu depois vou para o Napoli”, completou.

Conte revelou também que quase assumiu o comando da equipe em 2009, dois anos antes de sua contratação oficial em 2011, quando estava no Bari. As tratativas, no entanto, foram interrompidas por divergências táticas envolvendo o meia brasileiro Diego. A diretoria esperava a utilização do esquema 4-3-1-2 para acomodar o jogador, exigência rejeitada por Conte, que manteve a preferência pelo sistema 4-2-4 e optou por não dar sequência às negociações.