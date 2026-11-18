O lateral-direito Diogo Dalot, de 27 anos, figura na lista de alvos de grandes clubes da Serie A Italiana para a próxima janela de transferências. De acordo com informações publicadas pelo jornal português A Bola, a Juventus e o Milan monitoram a situação do jogador no Manchester United.

Contratado pelos Red Devils em 2018 junto ao FC Porto, Dalot possui vínculo válido com a equipe inglesa até 2028. Apesar do contrato de longo prazo, a permanência do atleta em Old Trafford é avaliada com cautela diante do momento de instabilidade esportiva do clube inglês na Premier League. Segundo a apuração, a decisão por sua permanência será avaliada pelo treinador Mauricio Pochettino.

Como foi a passagem anterior do lateral pela Itália?

O jogador português não é novidade nos gramados italianos. Durante a temporada 2020/2021, Dalot atuou por empréstimo no Milan, somando 33 partidas oficiais, com dois gols e três assistências. O desempenho consistente agradou à comissão técnica e aos dirigentes milanistas, mantendo uma boa imagem no país.

Qual é o histórico do defensor em Manchester?

Pelo time inglês, o lateral superou a marca de 250 partidas oficiais, período em que conquistou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa. Com presença frequente nas convocações da seleção portuguesa, Dalot desperta o interesse de equipes italianas atentas às movimentações do mercado internacional.